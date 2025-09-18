TIF2025: Туркменистан модернизирует дорожную инфраструктуру, стремясь стать транспортным хабом Евразии

Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова

Аваза, 18 сентября – На Инвестиционном форуме Туркменистана (TIF 2025), проходящем в Авазе, заместитель председателя Государственного агентства по управлению строительства автомобильных дорог Довран Атаев рассказал о масштабной модернизации дорожной инфраструктуры страны. По его словам, Туркменистан активно работает над приведением автомобильных дорог в соответствие с международными стандартами.

Государственное агентство управляет более 13 000 км автомобильных дорог. В его распоряжении находится мощная техника, позволяющая вести строительство и ремонт дорог ускоренными темпами. Среди ключевых проектов — строительство трассы Туркменбаши–Гарабогаз–граница с Казахстаном протяженностью 252 км. Важной частью этой магистрали является возведение 354-метрового моста через залив Гарабогаз.

Также активно ведётся строительство автобана Ашхабад–Туркменабад, который станет одной из ключевых транспортных артерий страны.

Туркменистан делает ставку на развитие современной транспортно-логистической инфраструктуры, стремясь стать ключевым узлом на пересечении транспортных коридоров Восток–Запад и Север–Юг. По словам Атаева, в ближайшие 10 лет страна намерена занять позицию одного из главных транспортных хабов на пересечении маршрутов Евразии. Это позволит привлечь грузоперевозчиков из России, Казахстана, Ирана, Индии и других стран.

Спикер подчеркнул, что модернизация дорог направлена не только на улучшение транспортной инфраструктуры, но и на повышение безопасности движения. Создаваемая инфраструктура призвана сделать Туркменистан более привлекательным для международных грузоперевозок, укрепляя его позиции на глобальной логистической карте.///nCa, 18 сентября 2025 г.