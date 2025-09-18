Инвестиционный форум Туркменистана, посвященный Стратегическому экономическому видению

АВАЗА, Туркменистан – 18 сентября 2025 года. Сегодня в Национальной туристической зоне “Аваза” официально открылся Инвестиционный форум Туркменистана (TIF 2025), в котором принимают участие более 800 международных и местных делегатов для ознакомления с инвестиционным ландшафтом страны.

Форум начался с пленарного заседания высокого уровня под названием “Инвестиционная привлекательность Туркменистана как фактор стратегической эффективности”. На сессии, модератором которой выступил постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко, с основными докладами выступили видные мировые лидеры. Среди выступавших были Беатрис Луз Мазер Мэллор, исполнительный директор Всемирного банка, и Рабаб Фатима, заместитель Генерального секретаря ООН, которые присоединились к онлайн-сообщению, чтобы поделиться своими взглядами.

Мамметкули Астанагулов, министр финансов и экономики Туркменистана, представил стратегическое видение правительства по привлечению иностранных инвестиций и содействию устойчивому экономическому росту.

В ходе двухдневного форума будут проведены углубленные сессии по ключевым секторам экономики. TIF 2025 организован Министерством финансов и экономики и Министерством иностранных дел Туркменистана совместно с Туркмен Конгресс.///nCa, 18 сентября 2025 г.