В АСПЕНДОСЕ СТАРТОВАЛ  32-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Для любителей искусства в программу фестиваля, в котором примут участие и зарубежные артисты, включены 3 оперы и 3 балета.

14 сентября в Анталии состоялось торжественное открытие 32-го Международного фестиваля оперы и балета. Это масштабное культурное событие традиционно проходит на уникальной сцене античного театра Аспендоса, где более двух тысяч лет назад собиралась публика Римской империи.

32-й Международный фестиваль оперы и балета в Аспендосе начался показом оперы Джакомо Пуччини «Турандот». В главных партиях выступили прославленная на мировых сценах сопрано Ольга Маслова (Принцесса Турандот) и обладающий мощным голосом и сценической харизмой тенор Риккардо Масси (Калаф), ставшие украшением вечера открытия.

В рамках фестиваля в Аспендосе 17 сентября будет показан балет «Зорба», 20 сентября — «Лебединое озеро», 24 сентября — «Дон Кихот», а 27 сентября — опера «Тоска».

Фестиваль завершится 1 октября оперой Джузеппе Верди «Травиата» в исполнении Государственного академического Большого театра оперы и балета имени Алишера Навои (Узбекистан).

Следует отметить, что отличительной чертой и главной ценностью фестиваля на протяжении всех лет его существования остаётся его сценическая площадка. Построенный во II веке нашей эры. Театр Аспендос славится своей монументальной архитектурой и безупречной акустикой, благодаря которой звук без всяких усилителей достигает самых верхних рядов, вмещающих до 15 тысяч зрителей. Неслучайно с 2003 года фестиваль является почётным членом Европейской ассоциации фестивалей (EFA), подтверждая свой статус одного из признанных мировых культурных форумов.

Анталия, самое популярное в Турции направление для отдыха, непринужденно покоряет путешественников со всего мира своими поразительными просторами, сверкающими волнами, мягким климатом, вкуснейшими блюдами турецкого Средиземноморья и многовековым культурным наследием. Мегаполис также порадует удивительным знакомством с отлично сохранившимися древними городами, причем некоторые из них летом можно посетить и после заката в рамках проекта «Ночные музеи». Благодаря безупречному сочетанию природных красот, культурных богатств и гостеприимства в прошлом году город принял рекордное число туристов – 17 миллионов человек.

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ: XXXII Международный фестиваль оперы и балета в Аспендосе – www.operabale.gov.tr, www.biletinial.com

///nCa, 17 сентября 2025 г. ( в сотрудничестве с Посольством Турции)