Туркменистан и ПРООН совместно развивают инструменты финансирования для достижения ЦУР

Ашхабад, 17 сентября 2025 г. – Программа развития ООН (ПРООН) в Туркменистане совместно с Министерством финансов и экономики Туркменистана провела двухдневный тренинг, посвященный вопросам финансирования для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР). Обучение прошло 16–17 сентября 2025 г. в Ашхабаде и собрало представителей профильных министерств и ведомств страны, вовлеченных в реализацию ЦУР в Туркменистане.

Целью тренинга стало укрепление потенциала национальных партнёров в области мобилизации ресурсов и интеграции климатических обязательств в процессы планирования. Особое внимание было уделено инструментам финансирования устойчивого развития, комплексным национальным механизмам мобилизации ресурсов, включению климатических аспектов в государственное планирование и распределение финансовых ресурсов.

Сессии тренинга провёл региональный советник ПРООН по финансированию ЦУР для стран Европы и СНГ, представитель Стамбульского регионального центра ПРООН Сурен Погосян. Он представил успешный международный опыт других стран, подчеркнув значимость адаптации глобальных подходов к национальным условиям. «У Туркменистана есть хорошие возможности использовать партнёрство с ПРООН для продвижения устойчивого финансирования развития и согласования национальных реформ с лучшими мировыми практиками»», – отметил г-н Погосян.

Мероприятие было организовано в рамках третьей фазы совместного проекта ПРООН и Министерства финансов и экономики Туркменистана «Платформа для реализации Целей устойчивого развития».

///nCa,17 сентября 2025 г. ( в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)