Глава РЦПДЦА встретился с высокопоставленными должностными лицами в Ташкенте в преддверии Наманганского форума

15-16 сентября 2025 г., по пути для участия в Международном форуме по сокращению бедности в Намангане, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии и глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии г-н Каха Имнадзе встретился в Ташкенте с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан г-жой Танзилой Нарбаевой и заместителем Министра иностранных дел Республики Узбекистан г-ном Музаффарбек Мадрахимовым.

Обсуждения были сосредоточены на региональной динамике. Имнадзе высоко оценил роль Узбекистана в укреплении регионального мира, безопасности и взаимосвязанности, в том числе посредством таких диалоговых площадок, как Термезский диалог, Наманганский и Ферганский форумы. Стороны также обменялись мнениями о дальнейшем укреплении сотрудничества в рамках мандата РЦПДЦА, включая постоянное взаимодействие в рамках Форума женщин-лидеров Центральной Азии, Центральноазиатского экспертного форума и Ежегодной встречи заместителей министров иностранных дел.

Председатель Нарбаева и заместитель министра иностранных дел Мадрахимов выразили признательность за работу РЦПДЦА по продвижению всестороннего регионального сотрудничества и сообщили о готовности Узбекистана к дальнейшему углублению сотрудничества в рамках РЦПДЦА. ///РЦПДЦА, 16 сентября 2025 г.