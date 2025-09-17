Афганистан с Узбекистаном подписал 25-летний контракт на разработку газовых месторождений

Министерство горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана объявило о подписании контракта на разработку газовых месторождений Тоти-Майдан между компаниями KAM Group и узбекской компанией Railcom. Соглашение, рассчитанное на 25 лет, является значительным шагом в развитии энергетического сектора страны и укреплении региональных экономических связей, сообщают афганские СМИ.

Абдул Гани Барадар, заместитель премьер-министра по экономическим вопросам, подчеркнул потенциал проекта, заявив: «С реализацией этого проекта зависимость страны от импорта газа и электроэнергии сократится, отток иностранной валюты будет ограничен, а в перспективе будет создана основа для экспорта газа за рубеж».

Хедаятулла Бадри, министр горнодобывающей промышленности и нефти, отметил важность сотрудничества: «Этот проект может стать моделью экономического партнёрства между Афганистаном и Узбекистаном и вывести наши отношения из исторического соседства в новую фазу современного экономического взаимодействия».

Маматкаримов Бахтиёр, заместитель министра энергетики Узбекистана, добавил: «Этот проект знаменует начало крупного сотрудничества между Афганистаном и Узбекистаном. В проекте будут применяться передовые технологии, а также учтены экологические аспекты».

Газовые месторождения Тоти-Майдан, расположенные в провинции Джавзджан, занимают площадь 7500 квадратных километров и в настоящее время включают около 30 скважин. Крупный блок Тоти-Майдан охватывает неразработанные месторождения кислого газа Джума и Башикурд, а также значительные площади для разведки, простирающиеся до границы Афганистана с Туркменистаном.

В 2024 году Афганистан подписал с Узбекистаном контракт на разработку блока Тоти-Майдан в течение 10 лет. Планируемый объём инвестиций составляет 1 миллиард долларов США, включая строительство теплоэлектростанции (ТЭС) мощностью 100 МВт в течение первых двух лет. ///nCa, 17 сентября 2025 г.