Туркменистан усиливает цифровую интеграцию в таможенной сфере: семинар по внедрению системы eTIR

10–11 сентября 2025 года в Государственной таможенной службе Туркменистана состоялся национальный семинар, посвящённый вопросам внедрения Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция TIR) и её 11-го Приложения, регулирующего функционирование системы eTIR (электронные книжки МДП).

Мероприятие было организовано при поддержке Секретариата TIR Европейской экономической комиссии ООН (Женева), Международного союза автомобильного транспорта (IRU) и Ассоциации международных автоперевозчиков Туркменистана (THADA).

В работе семинара приняли участие международные эксперты – представители Секретариата TIR ЕЭК ООН из Швейцарии из Узбекистана, а также представитель IRU (Швейцария).

С туркменской стороны в семинаре участвовали сотрудники Государственной таможенной службы Туркменистана и IT-специалисты, ответственные за внедрение цифровых решений в таможенные процедуры.

В ходе первого дня обсуждались правовые и практические аспекты применения Конвенции TIR, возможности электронных предварительных деклараций, а также роль частного сектора в развитии системы eTIR. Особое внимание было уделено вопросам адаптации национального приложения eTIR и взаимодействию с международными партнёрами.

Второй день был посвящён технической части внедрения системы eTIR, включая вопросы оборудования, серверной инфраструктуры и процедуры установки программного обеспечения. Участники семинара получили практические разъяснения и рекомендации от экспертов ЕЭК ООН по использованию решений с открытым исходным кодом. ///nCa, 16 сентября 2025 г.