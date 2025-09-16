Посол Бахрейна в Туркменистане вручил верительные грамоты спикеру парламента

15 сентября 2025 года Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова приняла верительную грамоту от новоназначенного Посла Королевства Бахрейн в Туркменистане Бассама Ахмеда Али Марзука (с резиденцией в Анкаре).

Руководитель национального Парламента от имени Главы государства поздравила дипломата с назначением на высокую дипломатическую должность и пожелала ему успехов в предстоящей деятельности по укреплению межгосударственных отношений.

В ходе встречи Посол был ознакомлен с приоритетными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, со структурой национального Парламента, его многопрофильной деятельностью, проводимой по модернизации законодательства.

Стороны обменялись мнениями о политико-дипломатических отношениях между двумя государствами, об объединении усилий в деятельности по продвижению экономического, культурного, межпарламентского сотрудничества, укреплению мира и доверия, расширению диапазона доброжелательного сотрудничества между странами и народами.

Посол поздравил с проведением на высоком организационном уровне в Национальной туристической зоне «Аваза» Третьей конференции Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю и отметил огромное значение этого Форума.

В завершение встречи новоназначенный Посол Бассам Ахмед Али Марзук отметил, что для него большая честь представлять свою страну в Туркменистане, признанном миротворческим центром в регионе, который оказывает поддержку налаживанию эффективных отношений в интересах всеобщего благополучия.

***

В этот же день Посол Королевства Бахрейн вручил копии верительных грамот в МИД Туркменистана.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана С.Мухамметдурдыев, поздравив Посла с назначением на ответственный пост, отметил готовность туркменской стороны к оказанию дипломату поддержки в деле укрепления двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества в политико-дипломатическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном направлениях.

Стороны затронули вопросы взаимодействия в рамках международных структур, в первую очередь ООН. Подчеркнута важность налаживания межпарламентских связей, а также активизации сотрудничества по линии внешнеполитических ведомств двух стран.

В завершение встречи Посол заверил, что приложит все усилия для дальнейшего развития туркмено-бахрейнского партнёрства. ///nCa, 16 сентября 2025 г.