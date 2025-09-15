В Туркменистане прошла XXVI конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира

13 сентября 2025 года в Центре общественных организаций Туркменистана в Ашхабаде состоялась XXVI конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира (ГАТМ), приуроченная к предстоящему Дню независимости страны. Форум собрал представителей туркменских диаспор из различных зарубежных государств и делегатов из всех регионов Туркменистана.

В начале мероприятия участники заслушали приветственное послание Президента Сердара Бердымухамедова. Глава государства отметил ключевую роль Гуманитарной ассоциации туркмен мира, основанной в 1991 году, в объединении туркмен, проживающих за рубежом. Он также подчеркнул, что давние связи позволяют туркменам по всему миру сохранять и передавать из поколения в поколение родной язык, национальные традиции и духовно-нравственные ценности.

В ходе заседания были заслушаны отчёты о проделанной работе и обсуждены приоритетные направления деятельности ГАТМ. Выступавшие отметили значительные достижения Туркменистана в Международный год мира и доверия. Среди них – открытие 1 сентября 2025 года современного комплекса Международного университета промышленников и предпринимателей в Ашхабаде, нового учебного корпуса Государственного энергетического института в Мары, а также школ, детских садов, новых сёл и посёлков по всей стране. Тысячи семей получили новые квартиры. В городе Аркадаг продолжается строительство объектов второй очереди по концепции «умный город».

Конференция также подчеркнула международный авторитет Туркменистана. В 2025 году страна отмечает 30 лет постоянного нейтралитета и 80 лет со дня основания ООН. Принятая по инициативе Туркменистана Резолюция Генассамблеи ООН «2025 год – Международный год мира и доверия» и успешное проведение в августе Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в Национальной туристической зоне «Аваза» подтверждают роль Туркменистана как надёжного партнёра ООН.

Участники форума особо отметили вклад туркменских диаспор в популяризацию достижений страны. 27 зарубежных отделений ГАТМ активно продвигают национальную культуру, искусство и гуманистические принципы туркменского народа. В рамках Международного года мира и доверия в ОАЭ и Афганистане прошли культурные мероприятия, а также гуманитарные акции, включая помощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане.

Конференция завершилась церемонией награждения членов ГАТМ почётными грамотами и принятием благодарственного Обращения к Президенту Сердару Бердымухамедову. ///nCa, 15 сентября 2025 г. (фото – THP)