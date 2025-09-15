От Gastech к OGT: инновации, газ и развитие»

Уверенность в будущем природного газа стала определяющей темой Gastech 2025, крупнейшей в мире ежегодной газовой выставки и конференции, прошедшей в Милане 9–12 сентября. Более 50 000 специалистов, 7 000 делегатов и 1 000 спикеров из свыше 150 стран подтвердили устойчивую роль газа в мировой энергетике и нацеленность отрасли на инновации и переход к чистым технологиям.

Газ в центре энергетического перехода

Лидеры отрасли подчеркнули, что природный газ сохранит статус основы глобальной энергетики — обеспечивая декарбонизацию, доступность и надёжность.

вновь заявила о долгосрочной уверенности в газовых рынках. Cheniere Energy и ADNOC спрогнозировали рост как минимум на два десятилетия.

Сделки, отражающие оптимизм

Эта уверенность отразилась в новых коммерческих соглашениях:

BOTAŞ (Турция) подписала контракты на поставки объёмом 15 млрд куб. м в год.

(Италия) и заключили сделку на 0,7 млн тонн СПГ ежегодно сроком на 15 лет. TotalEnergies обеспечила поставку 1 млн тонн СПГ в год для южнокорейской KOGAS с 2027 года.

Эксперты подчеркнули, что именно Азиатский рынок останется главным драйвером роста, а новые возможности открываются также на Ближнем Востоке, в Африке и в Европе в связи с отказом от угля.

Растущая роль Туркменистана

Для Туркменистана оптимизм Gastech подтверждает правильность выбранной энергетической стратегии:

Обладание четвёртыми по величине газовыми запасами в мире , включая супергигантское месторождение «Галкыныш» .

, включая супергигантское месторождение . Продвижение проекта газопровода TAPI , открывающего доступ к динамичным рынкам Азии.

, открывающего доступ к динамичным рынкам Азии. Привлечение инвестиций в каспийский шельф и нефтепереработку.

и нефтепереработку. Приоритетное внимание к искусственному интеллекту, возобновляемым источникам энергии и сокращению метановых выбросов в рамках повестки устойчивого развития.

От Gastech к OGT 2025

Туркмен Энергия Форум (ТЭФ) провёл продуктивные встречи в Милане, пригласив компании на юбилейный 30-й OGT 2025, который состоится в Ашхабаде 22–24 октября. Уже подтвердили участие 300 делегатов из 40 стран, вся выставочная площадь распродана, а программа обещает насыщенные дискуссии о СРП, инвестициях и инновациях.

Как показал Gastech, природный газ — это не только топливо переходного периода, но и гарантия энергетической безопасности. С приближением OGT 2025 Туркменистан готов превратить этот глобальный оптимизм в конкретные проекты и долгосрочные партнёрства. ///nCa, 15 сентября 2025 г. (материал предоставлен Организаторами OGT 2025)