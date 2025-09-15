Инвестиционный форум в Авазе: новый импульс для экономического роста и международного партнёрства Туркменистана

В рамках реализации стратегического курса на устойчивое социально-экономическое развитие и активизацию инвестиционной политики, Туркменистан готовится к проведению масштабного международного мероприятия — Инвестиционного форума, который состоится 18–19 сентября 2025 года в Национальной туристической зоне «Аваза».

Соответствующее Постановление подписано Президентом Туркменистана в целях укрепления экономического потенциала страны, повышения эффективности инвестиций, расширения экспортных возможностей и углубления международного сотрудничества. Документ предписывает Министерству финансов и экономики совместно с Министерством иностранных дел обеспечить проведение форума на высоком организационном уровне.

Форум призван стать важной платформой для презентации инвестиционного климата Туркменистана, демонстрации его экономических достижений и перспективных проектов в различных отраслях — от энергетики и транспорта до туризма и цифровых технологий. Ожидается участие представителей ведущих международных финансовых институтов, деловых кругов, дипломатических миссий и профильных организаций.

В форуме примут участие 800 делегатов, 90 международных экспертов, более 50 спонсоров и партнёров. ///nCa, 15 сентября 2025 г.