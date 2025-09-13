Президент Туркменистана открыл новый комплекс пограничного отряда в Серахсе

12 сентября 2025 года Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии открытия нового комплекса зданий пограничного отряда “Серахс” Государственной пограничной службы, расположенного на туркмено-иранской границе.

Новый комплекс включает современное административное здание, плац, столовую, дом культуры на 300 мест, казарму, медицинскую часть, открытую спортивную площадку, спортивно-оздоровительный центр, стоянку для автотранспорта и сооружения служебно-бытового назначения.

Как сообщает Государственное информационное агентство TDH, техническое оснащение административного здания соответствует международным стандартам, а установленное передовое оборудование и средства связи обеспечивают круглосуточное наблюдение за обстановкой на государственной границе.

В ходе визита Президент посетил казарму, где созданы все условия для полноценного отдыха военнослужащих и организации их досуга. Казарма оснащена современной мебелью, парикмахерской, комнатами для хранения военной формы и личных вещей пограничников.

Также глава государства ознакомился с новой военной техникой с высокими боевыми характеристиками, поступившей на вооружение.

Президент отметил важность дальнейшего укрепления материально-технической базы военных и правоохранительных органов, а также повышения профессионального уровня военнослужащих, эксплуатирующих боевую технику. На мероприятии была продемонстрирована военная форма, предназначенная для солдат и офицеров.

Кроме того, Сердар Бердымухамедов посетил столовую погранотряда и осмотрел современные жилые дома для военнослужащих и их семей. На территории комплекса построены четыре жилых комплекса на 36 квартир, рассчитанных на 144 семьи, а также магазин, детская игровая и спортивная площадки.

В завершение церемонии Президент Туркменистана вручил ключи от новых автомобилей начальнику Государственной пограничной службы, подчеркнув значимость открытия нового комплекса для укрепления обороноспособности страны. ///nCa, 13 сентября 2025 г.