Карахантепе: Возрождение Мифов, которым 12 000 лет



Археологические территории Гёбекли-Тепе и Карахан-Тепе, расположенные в турецком городе Шанлыурфа, включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и признаются одними из первых поселений человеческой цивилизации. Это место, хранящее историю 12-тысячелетней давности, продолжает раскрывать тайны жизни и верований древних людей.

Недавно учёные сделали здесь по-настоящему сенсационное открытие — была найдена первая в мире трёхмерная мифологическая композиция. Эти находки по-новому осветили религиозные верования эпохи неолита. Эксперты охарактеризовали эту находку как «открытие века для неолита».

Трёхмерный миф

Археологи обнаружили внутри большого сосуда, засыпанного красной землей, множество мелких предметов, расположенных в особом порядке. Среди них были каменные тарелки, фигурки животных, палочки и бусины.

В раскопках были выявлены различные каменные сосуды, тарелки, мелкие фигурки животных, каменные палочки и бусы. Все они были заполнены красной землёй и найдены в запечатанном виде. Самой поразительной находкой стала сцена, обнаруженная внутри небольшого сосуда без дна: три фигурки животных — лисы, орла и кабана — были соединены головами с каменным кольцом. Ранее подобные композиции встречались только в виде крупных скульптур. Находка такой маленькой и организованной структуры считается первым в истории примером трёхмерного мифологического повествования.

Taş Tepeler: связь прошлого с настоящим

Карахантепе — важная часть археологического района Taş Tepeler, где сосредоточены древнейшие поселения Турции. В рамках проекта «Наследие в будущее» здесь продолжаются новые археологические изыскания.

Интерес туристов к этому региону растет с каждым днем. Например, в 2024 году Гёбекли-тепе посетили более 709 тысяч туристов, и большинство из них дополнили свою поездку посещением Карахантепе.

Недавно обнаруженные артефакты в настоящее время выставлены на выставке «Золотой век археологии» в Президентском комплексе в Анкаре. Эта выставка демонстрирует стремление Турции сохранить и популяризировать своё богатое историческое наследие во всём мире. ///nCa, 13 сентября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)