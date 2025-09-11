Туркменистан: рынок труда на подъеме, частный сектор — драйвер занятости

Туркменистан демонстрирует устойчивый прогресс в сфере занятости населения, о чем свидетельствуют данные Управления трудовых ресурсов и занятости населения Министерства труда и социальной защиты.

На сегодняшний день трудоспособное население составляет 98,5% от общего числа трудовых ресурсов страны, а среднегодовой прирост трудовых ресурсов сохраняется на уровне 1,0%.

Эти показатели подчеркивают высокий потенциал человеческого капитала и его значимость для экономического развития государства.

Анализ структуры занятости по формам собственности показывает заметные изменения на рынке труда. В настоящее время 76,1% занятого населения работает в частном секторе, тогда как на государственных предприятиях трудится 23,9%. Для сравнения, в 2021 году доля занятых в частном секторе составляла 50,3%, а на государственных предприятиях — 25,3%. Этот сдвиг свидетельствует о стремительном развитии частного сектора, который становится ключевым драйвером занятости в стране. По данным итогов сплошной переписи населения и жилищного фонда Туркменистана 2022 года, численность населения в трудоспособном возрасте в стране составляла 4 020 649 человек (57% от общей численности населения).

Недавно в Туркменистане была утверждена «Концепция развития рынка труда до 2030 года», которая определяет стратегические цели и приоритеты в этой сфере. Документ направлен на оптимальное использование трудовых ресурсов с учетом демографических, экономических и глобальных тенденций. Концепция охватывает ключевые направления, включая совершенствование трудового законодательства, модернизацию системы охраны и оплаты труда, внедрение цифровых сервисов, а также укрепление международного сотрудничества, в частности с Международной организацией труда (МОТ).

Особое внимание уделяется приведению национального законодательства в соответствие со стандартами МОТ. Туркменистан, ставший членом этой организации 24 сентября 1993 года, присоединился ко всем ее основополагающим конвенциям. Принципы МОТ нашли отражение в Конституции, Трудовом кодексе, Кодексе о социальной защите населения и Законе «О занятости населения».

В рамках концепции планируется повысить доступность информации о вакансиях и потребностях в рабочей силе. Будут усовершенствованы методы изучения рынка труда, анализа данных о занятости и форм отчетности в соответствии с международной практикой. Внедрение цифровых технологий позволит сделать рынок труда более прозрачным и эффективным, обеспечивая оперативное взаимодействие между работодателями и соискателями. ///nCa, 11 сентября 2025 г.