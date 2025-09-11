Туркменистан осудил удары Израиля по столице Катара

Министерство Иностранных Дел Туркменистана опубликовало нижеследующее заявление в связи с ударами Израиля по столице Катара – городу Доха:

«Туркменистан осуждает удары Государства Израиль по жилому району в г.Доха и рассматривает такие действия как посягательство на суверенитет Государства Катар и грубое нарушение международного права.

Применение силы либо угроза ее применения как способ разрешения любых международных вопросов считаются абсолютно неприемлемыми и идут вразрез с нормами и принципами Устава Организации Объединенных Наций». ///МИД Туркменистана, 11 сентября 2025 г.