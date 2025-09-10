CADAP 7 и Правительство Туркменистана проводят Центральноазиатский молодежный форум по вопросам здравоохранения и устойчивого развития в Ашхабаде

10 сентября 2025 г, в Ашхабаде стартовал Центральноазиатский молодежный форум, посвященный теме “Здоровье и устойчивое развитие как путь к миру”. Мероприятие организовано Центральноазиатской программой действий по борьбе с наркотиками, фаза 7 (CADAP 7) и Правительством Туркменистана. Двухдневный форум проходит 10-11 сентября 2025 года в Институте телекоммуникаций и информатики Туркменистана.

Цель форума – собрать представителей молодежных ассоциаций и экспертов со всего региона и за его пределами для участия в серии сессий, посвященных важнейшим темам для будущего Центральной Азии. Программа направлена на расширение прав и возможностей молодежи путем установления контактов с политиками и экспертами для решения ключевых проблем и использования возможностей в области общественного здравоохранения и развития.

В первый день, озаглавленный “Молодежь, здоровье и устойчивое развитие”, состоялось вступительное заседание с участием известных докладчиков, в том числе заместителя министра образования Туркменистана Азата Атаева, заместителя главы представительства Европейского союза в Туркменистане Мацея Мадалински. Сессии этого дня были посвящены таким темам, как профилактика наркомании и психическое здоровье, экологическая осведомленность и здоровье с точки зрения молодежи, а также образование, устойчивые профессии и благополучие молодежи.

Второй день, “Мир и цифровая устойчивость”, продолжится дискуссиями о цифровых платформах и искусственном интеллекте, молодежных стартапах во имя мира и о том, как способствовать формированию культуры благополучия для предотвращения употребления психоактивных веществ. Ключевой целью этого дня является подготовка проекта молодежного заявления и дорожной карты для расширения сотрудничества между молодежью в странах ЕС и Центральной Азии.

Третий день форума, “Движение и здоровье во имя мира”, завершится посещением Национального музея туркменского ковра. ///nCa, 10 сентября 2025 г. (в сотрудничестве с CADAP)