Таджикистан присоединился к Группе друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития

Таджикистан официально присоединился к Группе друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития. Это укрепит приверженность Группы дальнейшему укреплению мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях на основе принципов нейтралитета при широком применении инструментов превентивной дипломатии.

Группа друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития, инициированная Туркменистаном, служит площадкой для развития под эгидой Организации Объединенных Наций широкого многостороннего диалога по вопросам практического применения принципов нейтралитета в предотвращении конфликтов, устранении их причин и последствий, решении гуманитарных вопросов.

С присоединением Таджикистана, сегодня членами Группы друзей нейтралитета выступают 27 стран, в частности соавторы резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Международный день нейтралитета» от 2 февраля 2017 года, «Роль и значение политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и устойчивого развития» от 7 декабря 2020 года.

Новые члены несут ценный опыт в работу Группы и содействуют использованию преобразующего потенциала политики нейтралитета для построения безопасного и устойчивого будущего для всех.

С новыми членами Группа друзей готова способствовать созданию условий, в которых устойчивое развитие может процветать, конфликты могут предотвращаться или разрешаться мирным путем, а глобальный мир и безопасность могут быть укреплены. ///nCa, 8 сентября 2025 г.