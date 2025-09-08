Министр энергетики Туркменистана встретился с Министром водного хозяйства и энергетики Афганистана в Кабуле

В Кабуле состоялась встреча министра энергетики Туркменистана Аннагельды Сапарова с министром энергетики и водного хозяйства Афганистана Абудул Латиф Мансуром. На встрече также присутствовали Начальник Управления международных электроэнергетических проектов Министерства энергетики Туркменистана Мырат Артыков и Посол Туркменистана Ходжа Овезов.

Как сообщает министерство энергетики и водного хозяйства Афганистана, стороны обсудили вопросы взаимодействия в следующих сферах:

поставки электроэнергии из Туркменистана в Кабул в объеме 1000 мегаватт,

ускорение реализации проекта электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан (ТАП-500)

проект газопровода ТАПИ.

Министр энергетики и водного хозяйства Афганистана подчеркнул полную приверженность и готовность своей страны к необходимой координации и сотрудничества для реализации упомянутых проектов, а также проектов развития водного хозяйства и энергетики.

В свою очередь, министр энергетики Туркменистана выразил соболезнования руководству министерства водного хозяйства и энергетики Афганистана в связи с трагическим землетрясением в восточных провинциях страны.

Сапаров высоко оценил сотрудничество с Афганистаном и заявил о полной готовности Туркменистана к реализации согласованных проектов. Он также подтвердил успешное продвижение предварительных работ по проекту электропередачи ТАП.

Министр энергетики Туркменистана также подчеркнул важность расширения двустороннего сотрудничества между двумя странами.

Туркменская делегация посетила Кабул для участия в первой конференции по привлечению инвестиций в и поддержке энергетической отрасли Афганистана.

В форуме, который состоялся 6 сентября, приняли участие представители афганского правительства, делегации министерств энергетики Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана, а также представители международных организаций и дипломатических миссий. ///nCa, 8 сентября 2025 г.