Президент Туркменистана и глава JBIC обсудили расширение партнёрства

5 сентября 2025 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провёл встречу с заместителем президента Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Кадзухико Амакавой.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего углубления экономического сотрудничества между Туркменистаном и Японией.

Кадзухико Амакава высоко оценил достижения Туркменистана в экономической сфере и подчеркнул значительный интерес японских деловых кругов к перспективному туркменскому рынку.

Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на стратегической важности международного сотрудничества в экономической политике Туркменистана.

Он подчеркнул, что страна уделяет особое внимание развитию макроэкономической политики, совершенствованию финансовых рынков и расширению инвестиционных возможностей.

Глава государства заявил, что у Туркменистана большие планы по добыче и переработке природного газа, и в этой связи открываются новые возможности для развития сотрудничества.

Бердымухамедов отметил значительный вклад японских компаний в эффективное использование экономического потенциала Туркменистана и выразил готовность рассмотреть конкретные предложения JBIC для развития сотрудничества в новых областях.

Отметив, что в результате программ экономического развития и реформ в промышленной сфере в Туркменистане создаются благоприятные условия для ведения бизнеса, Кадзухико Амакава подчеркнул приверженность возглавляемого им Банка активизации сотрудничества с Туркменистаном по новым направлениям.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность в том, что налаженное между Туркменистаном и Японским банком международного сотрудничества парт­нёрство будет эффективно развиваться на взаимовыгодной основе. ///nCa, 6 сентября 2025 г.