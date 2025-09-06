Фестиваль азиатской культуры: один континент – тысячи историй

6 сентября 2025 года в Бухаресте прошёл III Фестиваль азиатской культуры, организованный Посольством Туркменистана совместно с дипломатическими миссиями ряда азиатских государств при содействии Национального музея села им. Димитрие Густи. Фестиваль собрал представителей государственных структур Румынии, дипломатического корпуса, общественных организаций, СМИ и жителей столицы.

На стенде Посольства Туркменистана были представлены национальные костюмы, ковровые изделия, вышивки, музыкальные инструменты, а также современные дизайнерские интерпретации традиционной одежды, вызвавшие особый интерес у гостей.

В культурной программе выступил туркменский музыкант, исполнивший на дутаре народные произведения, создав неповторимую атмосферу праздника.

Отдельное внимание было уделено литературному наследию: гости ознакомились с трудами Президента Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа, а также с произведениями великого поэта Махтумкули Фраги в переводах на различные языки, включая румынский.

Также у гостей музея интерес вызвала коллекция туркменских костюмов, гармонично сочетающая вековые традиции и современные модные тенденции.

Завершением фестиваля стала экспозиция «Кухня азиатских стран», где посетители смогли попробовать национальные блюда всех государств-участников. ///nCa, 6 сентября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)