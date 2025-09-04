Специалисты из Туркменистана изучают передовой опыт Германии в области логистики

С 24 по 30 августа 2025 года представители Государственной таможенной службы и Транспортно-логистического центра Туркменистана приняли участие в учебном визите в Германию.

Мероприятие прошло в рамках Регионального проекта «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии» (TFCA), организованного Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ).

Целью визита стало изучение передового опыта Германии в области логистики и управления цепочками поставок. Программа включала посещение ведущих логистических компаний и объектов.

В компании Rhenus Group (Дуйсбург) туркменская делегация ознакомилась с инновационными технологиями, включая систему AutoStore, мобильных роботов (AMR), автоматизированные транспортные средства (AGV) и концепцию «склада будущего».

В Henkel HCB Logistics (Дюссельдорф, Хольтхаузен) была представлена распределительная система, использующая AGV и работающая на 100% возобновляемой энергии.

Участники также посетили инновационный центр DHL Innovation Center в Бонне, порт Дуйсбург, компании Pfenning Logistics, Emons, BLG Logistics и Am Zehnhoff-Söns, где были продемонстрированы современные подходы к складированию, мультимодальной логистике и устойчивому развитию. Особое внимание уделялось цифровизации, автоматизации процессов и экологически чистым технологиям.

Участие в визите позволило Туркменистану не только изучить лучшие мировые практики, но и укрепить сотрудничество с коллегами из Центральной Азии. Полученные знания будут применены для модернизации логистической инфраструктуры и совершенствования таможенных процедур в Туркменистане, способствуя повышению эффективности торговых процессов. ///nCa, 4 сентября 2025 г.