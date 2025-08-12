Недавно в Московском государственном институте международных отношений МИД Российской Федерации (МГИМО) состоялись торжественная церемония старта спортивного турнира «Игры Дружбы ООН – 80», а также прошедший в его рамках дружеский шахматный турнир.

Шахматный турнир, организованный Посольством Туркменистана в Российской Федерации, Российской Ассоциацией содействия ООН, Информационным центром ООН и Общественным комитетом ООН – 80, был приурочен «Международному году мира и доверия», объявленному по инициативе Туркменистана при соавторстве более 80 стран мира, в том числе и России.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители дипломатического корпуса, школьники, студенты и молодежные лидеры МГИМО МИД России.

Церемония открытия началась с приветственного слова Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова.

Затем в ходе церемонии выступили Председатель Российской ассоциации содействия ООН, ректор МГИМО МИД России, академик РАН, профессор А.В.Торкунов, директор Информационного Центра ООН В.В.Кузнецов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Российской Федерации Э.М.Айдогдыев, а также советский и российский хоккеист, Посол доброй воли ООН В.Фетисов.

В своем выступлении Посол Туркменистана в РФ Э.Айдогдыев отметил, что одним из важнейших направлений международной деятельности Туркменистана является спортивная дипломатия. Спорт на службе мира, доверия и взаимопонимания – таков смысл проводимой под руководством Туркменистана стратегии спортивного сотрудничества.

В этом году вместе с мировым сообществом Туркменистан отмечает такие важные даты, как 30-летие постоянного Нейтралитета страны, 80-летие Победы, а также 80-летие создания ООН. Кульминацией мероприятий в честь 30-летия Нейтралитета Туркменистана станет проведение в декабре в Ашхабаде Международной конференции с участием высоких представителей из десятков государств мира и международных структур.

В выступлениях была подчеркнута значимость принятия в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН инициированной Туркменистаном и Индией резолюции «Игры дружбы Организации Объединенных Наций», было сказано о роли Туркменистана в укреплении мира, дружбы и взаимопонимания между странами и народами. Отмечено, что предстоящее мероприятие призвано стать символом объединения через спорт, культуру и дипломатическую коммуникацию, укрепляя принципы мира, взаимопонимания и международного сотрудничества.

Затем состоялся турнир по шахматам с участием представителей дипломатического корпуса и воспитанников спортивных школ.

Игры дружбы ООН продолжатся в сентябре 2025 года турнирами по футболу, теннису и шахматам. ///nCa, 12 августа 2025 г.