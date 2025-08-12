Каспийское море объединяет: Туркменистан задаёт тон региональному сотрудничеству

12 августа Туркменистан, как и все прибрежные страны, отмечает Международный День Каспийского моря — дату, символизирующую приверженность стран региона делу защиты уникальной экосистемы древнего Хазара. К празднику в этом году приурочена научно-практическая конференция «Каспийское море – море дружбы и мира», участников которой поздравил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

«Уверен, что нынешний Форум по случаю Дня Каспийского моря, как и приуроченные к нему культурные и спортивные мероприятия, внесёт существенный вклад в расширение сотрудничества между прикаспийскими государствами и заинтересованными международными организациями в защите и изучении на научной основе богатой морской экосистемы и уникального биоразнообразия Каспия, а также в значительное укрепление мира, дружбы, братства и доверия на пространстве региона!», — подчеркнул глава государства.

Туркменистан уже не первый год выступает инициатором крупных региональных проектов. В 2012 году в туристической зоне «Аваза» прошёл первый Каспийский экологический форум, объединивший учёных, экологов и представителей международных структур. В 2019 году здесь же состоялся первый Каспийский экономический форум, на котором обсуждались перспективы развития торговли, промышленности, транспорта и логистики в регионе.

«Новые значимые предложения для продолжения и конструктивного развития сотрудничества между прикаспийскими государствами были озвучены во время шестого Каспийского саммита, организованного на высоком уровне в Ашхабаде в 2022 году», – отмечает Президент Туркменистана.

На полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2023 году Туркменистан представил проект «Каспийской экологической инициативы», направленный на консолидацию усилий в защите морской среды. По мнению Бердымухамедова, её реализация «выступит важным инструментом в консолидации усилий и последующем принятии более действенных мер для обеспечения экологического благополучия в прибрежных странах».

Туристическая зона «Аваза» сегодня — это не только современный курорт, но и центр международных встреч. Здесь проводятся форумы, культурные и спортивные мероприятия, способствующие укреплению связей между странами. Недавний пример — Третья Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

День Каспийского моря отмечается ежегодно 12 августа в честь вступления в силу Рамочной конвенции по защите морской среды (Тегеранская конвенция). ///nCa, 12 августа 2025 г.