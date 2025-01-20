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Полутысячи портов по всему миру: мега-коридор связывает западный Китай с мировыми рынками

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Новый международный торговый коридор “суша-море”, ключевая логистическая сеть, соединяющая западные регионы Китая с мировыми рынками, в настоящее время охватывает 555 портов в 127 странах и регионах. Об этом пишет агентство Синьхуа.

Торговый коридор, чей операционный центр находится в городе Чунцин на юго-западе Китая, соединяет мировые порты с помощью железных дорог, морских путей и автомагистралей через такие южные китайские районы, как Гуанси-Чжуанский автономный район и провинцию Юньнань.

В 2024 году объем грузов, перевезенных через Чунцин по торговому коридору составил 251 800 стандартных контейнеров (TEU), а общая стоимость грузов достигла 46,7 млрд юаней (около 6,4 млрд долл. США), что на 41 % и 67% больше, чем в 2023 году.

Число поездов, проходящих в рамках железнодорожно-морских мультимодальных перевозок через указанный торговый коридор каждый год, выросло с более чем 900 в 2019 году до более чем 10 000 в 2024 году, в то время как ассортимент перевозимых товаров расширился с десятков до более чем 1 160 видов, заявил Лю Тайпин, председатель правления операционной компании коридора New Land-Sea Corridor Operation Co., Ltd.

Коридор мультимодальных перевозок «суша-море» возник первоначально как южный коридор из Чунцина в Сингапур через провинцию Гуйчжоу и ГЧАР в сентябре 2017 года. В августе 2019 года Государственный комитет по делам развития и реформ придал инициативе о создании коридора статус стратегического национального проекта. ///nCa, 20 января 2025 г. [фото – Xinhua]

 

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