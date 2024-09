Hyundai Engineering – серебряный партнёр нефтегазового форума OGT 2024 в Ашхабаде

В Ашхабаде 23-25 октября состоится международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана – 2024» (OGT 2024). Международный форум внесёт вклад в укрепление регионального диалога по дальнейшему устойчивому развитию энергетического сектора и расширению возможностей для привлечения прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана, а также представит обзор последних тенденций в мировой энергетической системе. Одним из серебряных партнеров этого важного мероприятия является южнокорейская компания Hyundai Engineering Co., Ltd. Чтобы подчеркнуть важность этого инвестиционного партнера, необходимо отметить туркменское месторождение «голубого топлива» Галкыныш, процесс разработки которого стартовал в 2009 году. Начальный этап освоения данного энергогиганта был благополучно завершен в 2013 году совместными усилиями Госконцерна «Туркменгаз» и представителей нефтегазовых структур Республики Корея и Китая. В рамках представленного проекта Hyundai Engineering Co., Ltd. построила завод по сероочистке газа. В силу широких технических возможностей корейская компания не ограничивается одним направлением в широком потоке возможностей, которым обладает Туркменистан. Нефтепереработка также является одним из ключевых направлений ее деятельности. В рамках объединения с LG International Corporation, Hyundai Engineering Co.,Ltd. запустила на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов сразу несколько новых технологических установок.

Показательным примером сотрудничества Туркменистана и Hyundai Engineering Co., Ltd. является возведение в поселке Киянлы на побережье Каспия газохимического комплекса по производству полиэтилена и полипропилена. Стоимость проекта составила более 3,4 млрд долларов США. За его реализацию помимо Hyundai Engineering Co.,Ltd. отвечали Госконцерн «Туркменгаз», корейская компания LG International Corporation и японская TOYO Engineering Corporation. Завод отвечает мировым экологическим стандартам, и еще до окончания строительства был награжден специальным сертификатом британской организации TXF, занимая место в десятке наиболее экологически чистых проектов Европы и Евразии 2014. Hyundai Engineering Co.,Ltd. акцентирует свое внимание и на подготовке и обучении местных кадров. При газохимическом комплексе в Киянлы компанией был открыт Центр по подготовке специалистов – платформа для изучения теории и осуществления практических занятий специалистов завода. На его базе подготавливается более сотни туркменских рабочих, участвующих в строительных работах в Киянлы. Также в Центре повышают квалификацию специалисты-техники, работающие и на других промышленных предприятиях Туркменистана. Данное обучение расширяет перспективы и возможности специалистов, которых затем Hyundai Engineering Co.,Ltd. задействует на других возводимых объектах.

К настоящему моменту участие в конференции OGT 2024 подтвердили более 150 делегатов, представляющих 30 стран. Встречи с руководителями нефтегазового комплекса Туркменистана, которые будут организованы во время мероприятия, обеспечат возможность для дальнейшего обсуждения новых инвестиционных проектов и обмена мнениями. Участие мировых нефтегазовых компаний поспособствует дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между всеми участниками форума.

Более подробную информацию по условиям участия в конференции можно получить на веб-сайте мероприятия: www.ogt-turkmenistan.com