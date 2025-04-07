Правоохранители из Центральной Азии совершили учебный визит в Румынию с целью изучения методик борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия

С 25 по 26 марта 2025 года в Бухаресте прошёл учебный визит для представителей правоохранительных органов Казахстана, Кыргызской Республики, Туркменистана и Узбекистана, организованный Генеральной инспекцией румынской полиции (I.G.P.R.) под эгидой Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC). Темой мероприятия стала борьба с незаконным оборотом стрелкового оружия и легких вооружений (СОЛВ), сообщает Управление коммуникаций и информационных технологий Генеральной инспекции полиции Румынии.

Цель мероприятия заключалась в укреплении регионального сотрудничества и обмене опытом в области противодействия незаконному обороту СОЛВ. Участники визита ознакомились с деятельностью Национального координационного центра по оружию в Румынии (PNFla) и получили экспертные знания, необходимые для создания аналогичных структур в своих странах.

Визит начался в штаб-квартире Генеральной инспекции румынской полиции. Представители I.G.P.R. представили правовую базу (национальную и международную), структуру и функции PNFla, рабочие процедуры, а также практические аспекты функционирования центра. Участникам рассказали о концепции отслеживания перемещений огнестрельного оружия, извлечённых уроках и передовых практиках, а также об опыте международного полицейского сотрудничества в данной сфере.

Национальный институт криминалистики румынской полиции организовал лекции по вопросам применения криминалистических методов и технических средств при расследовании незаконного оборота СОЛВ. Участники также посетили штаб-квартиру института, где ознакомились с практическими методами идентификации самодельного и модифицированного оружия, восстановления стертых маркировок и использования специализированных средств криминалистики.

Кроме того, представители Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (D.I.I.C.O.T.) поделились опытом правового сотрудничества при расследовании преступлений, связанных с организованной преступностью и терроризмом, включая применение механизмов международного судебного взаимодействия.

26 марта визит продолжился в штаб-квартире SELEC (Правоохранительный центр Юго-Восточной Европы), где участникам был представлен обзор деятельности организации, извлеченные уроки и эффективные практики, применяемые в рамках регионального сотрудничества.

Мероприятие было организовано при экспертной поддержке Главного управления по европейским делам, Шенгенскому соглашению и международным отношениям Министерства внутренних дел Румынии и профинансировано правительством Германии. ///nCa, 7 апреля 2025 г.