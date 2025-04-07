Делегация Туркменистана приняла участие в 150-й юбилейной Ассамблее Межпарламентского Союза в Ташкенте

6 апреля 2025 года туркменская делегация во главе с Председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гульмановой приняла участие в заседании 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского Союза. Центральной темой юбилейной Ассамблеи стало «Парламентское движение за социальное развитие и справедливость».

В ходе выступления Д.Гульманова отметила важность позитивных международных инициатив Туркменистана по укреплению мира и доверия, а также проводимой работы по обеспечению справедливого социального развития в стране.

В ходе конференции Д.Гульманова подчеркнула, что работа 150-го юбилейного заседания Межпарламентского союза, которое проходит в Ташкенте, служит эффективной площадкой для обсуждения важных вопросов современности – общественного развития и парламентского движения за справедливость, а также межпарламентских связей, что позволяет знакомиться с достижениями стран мира в различных сферах, обмениваться передовым опытом в законотворческой работе.

Спикер Меджлиса Туркменистана подчеркнула важность проводимой в стране работы, нацеленной на повышение благосостояния населения, охрану здоровья людей, создание новых рабочих мест, обеспечение гендерного равенства, цифровизацию экономики и внедрению инноваций, охрану окружающей среды и смягчение последствий изменения климата.

В завершение выступления Гульманова отметила, что Туркменистан придает большое значение работе Межпарламентского союза по дальнейшему укреплению многосторонних межпарламентских связей на благо устойчивого развития мира и человечества, как это предусмотрено в Целях устойчивого развития, провозглашенных Организацией Объединенных Наций.

Она пригласила представителей Межпарламентского союза принять участие в международных мероприятиях, в том числе парламентских, которые пройдут в Туркменистане в честь 30-летия статуса постоянного нейтралитета и Международного года мира и доверия.

Двусторонние встречи

В Ташкенте Дуньягозель Гульманова провела ряд двухсторонних встрече, в том числе с:

Президентом Межпарламентского союза Тулией Аксон.

Генеральным секретарём Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом

Спикером Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой

Председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Н.Исмоиловым

Председателем Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой

Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

В ходе встреч была подчёркнута значимость принятия Резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций по инициативе Туркменистана «2025 год – год Международного мира и доверия» и «О постоянном Нейтралитете Туркменистана».

Кроме того, Гульманова пригласила собеседников принять участие в международных мероприятиях, которые пройдут в стране по случаю 30-летия постоянного Нейтралитета Туркменистана, отмечаемого в 2025 году — году Международного мира и доверия.

Представитель Меджлиса Туркменистана приняла участие в форуме Женщин-парламентариев

5 апреля 2025 года председатель Комитета Меджлиса Туркменистана по науке, образованию, культуре и молодёжной политике Б.Мырадова приняла участие в форуме Женщин-парламентариев, организованном в рамках 150-й юбилейной сессии Межпарламентского союза.

Туркменская сторона в своём выступлении на Форуме подчеркнула значимость деятельности, реализуемой в области защиты прав и свобод человека, обеспечения гендерного равенства, повышения активности молодёжи и её поддержки. Также были подчёркнуты результаты реализации Национального плана действий на 2021-2025 годы по обеспечению гендерного равенства в Туркменистане в сотрудничестве с Организацией Объединённых Наций и другими авторитетными международными структурами. ///nCa, 7 апреля 2025 г.