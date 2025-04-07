Делегация Туркменистана приняла участие в 150-й юбилейной Ассамблее Межпарламентского Союза в Ташкенте

6 апреля 2025 года туркменская делегация во главе с Председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гульмановой приняла участие в заседании 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского Союза. Центральной темой юбилейной Ассамблеи стало «Парламентское движение за социальное развитие и справедливость».
В ходе выступления Д.Гульманова отметила важность позитивных международных инициатив Туркменистана по укреплению мира и доверия, а также проводимой работы по обеспечению справедливого социального развития в стране.
В ходе конференции Д.Гульманова подчеркнула, что работа 150-го юбилейного заседания Межпарламентского союза, которое проходит в Ташкенте, служит эффективной площадкой для обсуждения важных вопросов современности – общественного развития и парламентского движения за справедливость, а также межпарламентских связей, что позволяет знакомиться с достижениями стран мира в различных сферах, обмениваться передовым опытом в законотворческой работе.
Спикер Меджлиса Туркменистана подчеркнула важность проводимой в стране работы, нацеленной на повышение благосостояния населения, охрану здоровья людей, создание новых рабочих мест, обеспечение гендерного равенства, цифровизацию экономики и внедрению инноваций, охрану окружающей среды и смягчение последствий изменения климата.
В завершение выступления Гульманова отметила, что Туркменистан придает большое значение работе Межпарламентского союза по дальнейшему укреплению многосторонних межпарламентских связей на благо устойчивого развития мира и человечества, как это предусмотрено в Целях устойчивого развития, провозглашенных Организацией Объединенных Наций.
Она пригласила представителей Межпарламентского союза принять участие в международных мероприятиях, в том числе парламентских, которые пройдут в Туркменистане в честь 30-летия статуса постоянного нейтралитета и Международного года мира и доверия.
Двусторонние встречи
В Ташкенте Дуньягозель Гульманова провела ряд двухсторонних встрече, в том числе с:
- Президентом Межпарламентского союза Тулией Аксон.
- Генеральным секретарём Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом
- Спикером Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой
- Председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Н.Исмоиловым
- Председателем Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой
- Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.
В ходе встреч была подчёркнута значимость принятия Резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций по инициативе Туркменистана «2025 год – год Международного мира и доверия» и «О постоянном Нейтралитете Туркменистана».
Кроме того, Гульманова пригласила собеседников принять участие в международных мероприятиях, которые пройдут в стране по случаю 30-летия постоянного Нейтралитета Туркменистана, отмечаемого в 2025 году — году Международного мира и доверия.
Представитель Меджлиса Туркменистана приняла участие в форуме Женщин-парламентариев
5 апреля 2025 года председатель Комитета Меджлиса Туркменистана по науке, образованию, культуре и молодёжной политике Б.Мырадова приняла участие в форуме Женщин-парламентариев, организованном в рамках 150-й юбилейной сессии Межпарламентского союза.
Туркменская сторона в своём выступлении на Форуме подчеркнула значимость деятельности, реализуемой в области защиты прав и свобод человека, обеспечения гендерного равенства, повышения активности молодёжи и её поддержки. Также были подчёркнуты результаты реализации Национального плана действий на 2021-2025 годы по обеспечению гендерного равенства в Туркменистане в сотрудничестве с Организацией Объединённых Наций и другими авторитетными международными структурами. ///nCa, 7 апреля 2025 г.