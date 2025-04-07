Туркменистан содействовал  тестовой мультимодальной перевозке по маршруту Россия — Афганистан

В апреле 2025 года «Транспортно-логистический центр Туркменистана» (TULM), выступающий оператором контейнерных перевозок по железным дорогам страны, организовал первую тестовую мультимодальную контейнерную перевозку по маршруту Россия — Афганистан с транзитом через территорию Туркменистана. Этот шаг стал важным этапом в развитии международного транспортно-транзитного коридора «Север — Юг», в котором Туркменистан играет ключевую связующую роль.

Первый контейнерный поезд с грузом бумажной продукции был отправлен с территории Российской Федерации и проследовал по маршруту через Казахстан и железнодорожный пограничный переход Серхетъяка на границе Туркменистана. Затем он прибыл на станцию Этрек, откуда продолжил путь на иранскую станцию Инчебурун. Здесь контейнеры были перегружены на автотранспорт для дальнейшей доставки в Афганистан, в город Кабул, что завершило перевозку в мультимодальном формате.

В ближайшем будущем открытое акционерное общество TULM намерено увеличить объёмы мультимодальных перевозок через территорию Туркменистана, используя современные инфраструктурные возможности станций Этрек и Сарахс в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг». ///nCa, 7 апреля 2025 г.