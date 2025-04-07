Саммит ЕС-Центральная Азия: EIB Global расширяет стратегические инвестиции в устойчивые проекты

На саммите ЕС-Центральная Азия Европейский Инвестиционный Банк EIB Global подписал четыре меморандума о взаимопонимании с партнерами в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане для поддержки приоритетов ЕС Global Gateway.

В рамках этих соглашений ЕИБ выделит 365 миллионов евро на проекты по устойчивому транспорту, управлению водными ресурсами и устойчивости к изменению климата.

ЕИБ подписал Соглашение с Узбекистаном о сотрудничестве с принимающей страной, что позволяет сделать первый шаг по расширению присутствия ЕИБ в регионе путем создания Регионального представительства ЕИБ.

ЕИБ начал переговоры с Туркменистаном о заключении Рамочного соглашения, успешное заключение которого станет правовой основой для начала деятельности в стране.

На первом саммите ЕС-Центральная Азия в Самарканде, Узбекистан, вице-президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Кириакос Какурис подписал четыре меморандума о взаимопонимании с ключевыми партнерами в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Благодаря этим соглашениям ЕИБ выделит 365 миллионов евро, что позволит привлечь до 1 миллиарда евро инвестиций в проекты по устойчивому транспорту, управлению водными ресурсами и устойчивости к изменению климата.

Эти соглашения соответствуют стратегии Европейского союза “Global Gateway”, которая направлена на содействие развитию частного сектора, устойчивой транспортной и логистической инфраструктуры, управлению водными ресурсами и экологической устойчивости в Центральной Азии. Эти соглашения создадут основу для сотрудничества с целью определения конкретных проектов, которые будут поддержаны ЕИБ.

Каждый меморандум о взаимопонимании подтверждает приверженность Европейского Союза экономическому росту, экологической устойчивости и региональному сотрудничеству в Центральной Азии:

• Государственный банк развития Кыргызстана – 50 миллионов евро для увеличения инвестиций в ключевую инфраструктуру через Национальный банк содействия.

• Правительство Таджикистана – 100 миллионов евро на поддержку устойчивой транспортной инфраструктуры Транскаспийского транспортного коридора.

• Центр разработки водных ресурсов Узбекистана – 175 миллионов евро на управление водными ресурсами и обеспечение экологической устойчивости, в частности, в рамках проекта “Аральское море”, в сотрудничестве с Французским агентством развития (AFD).

• АКБ “Микрокредитбанк”, Узбекистан – 40 миллионов евро для поддержки развития частного сектора и предоставления возможности местному финансовому учреждению финансировать проекты, способствующие устойчивому транспортному и логистическому взаимодействию.

Также на саммите ЕС-Центральная Азия вице-президент ЕИБ Кириакос Какурис подписал Соглашение о стране пребывания с Узбекистаном, представленным министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым. Это позволит сделать первый шаг к расширению присутствия ЕИБ в регионе путем создания Регионального представительства ЕИБ.

Кроме того, ЕИБ объявил о запуске переговоров по рамочному соглашению с Туркменистаном. Успешное заключение соглашения станет правовой основой для начала деятельности в стране.

Вице-президент ЕИБ Кириакос Какурис, который курирует операции Банка в Центральной Азии, подчеркнул стратегическую важность этих соглашений: “Этот саммит подчеркивает общую приверженность Европейского Союза и Центральной Азии углублению нашего взаимовыгодного сотрудничества. Как Банк Европейского союза, ЕИБ продолжит играть ключевую роль в укреплении экономических связей, содействии устойчивому развитию частного сектора и совершенствовании инфраструктуры по всей Центральной Азии. Эти меморандумы о взаимопонимании проложат путь для будущего финансирования транспортного и водного секторов, что принесет пользу как Европейскому Союзу, так и Центральной Азии. Более того, подписание Соглашения с Узбекистаном о статусе принимающей страны и начало переговоров по рамочному соглашению с Туркменистаном являются важными вехами в расширении присутствия Европейского союза в регионе”.

О EIB Global

Европейский инвестиционный банк (ElB) является учреждением долгосрочного кредитования Европейского союза, принадлежащим его государствам-членам. Он финансирует инвестиции, которые способствуют достижению политических целей ЕС.

EIB Global – специализированное подразделение Группы ЕИБ, занимающееся повышением эффективности международного партнерства и финансирования развития, и ключевой партнер Global Gateway. Банк намерен привлечь 100 миллиардов евро инвестиций к концу 2027 года, что составляет около трети от общего целевого показателя этой инициативы ЕС. В рамках Team Europe ЕИБ Global развивает прочные, целенаправленные партнерские отношения с другими финансовыми институтами развития и гражданским обществом. ///EIB, 4 апреля 2025 г.