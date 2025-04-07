Беларусь готова развивать отношения с Туркменистаном по всем направлениям

Туркменистан для Беларуси – дружественная страна, и добрые отношения, основанные на взаимопонимании, между народами продолжаются многие годы, подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече в Ташкенте с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гульмановой , сообщает БЕЛТА.

«За годы независимости сформировались устойчивые политические контакты, включая визиты Президента Беларуси Александра Лукашенко в Туркменистан. Взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами активно поддерживается на международных площадках. Для нас важно сотрудничество абсолютно по всем направлениям. Страны сотрудничают по парламентской линии, регулярно участвуют в работе МПА СНГ и МПС и стремятся углубить диалог», – отметила глава верхней палаты парламента Беларуси.

Кочанова поблагодарила туркменскую сторону за участие молодежи из Туркменистана в мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы.

«Беларусь сегодня развивается эффективно. У нас хорошие показатели социально-экономического развития. Мы готовы сотрудничать абсолютно по всем направлениям”, – резюмировала руководитель парламента Беларуси. ///nCa, 7 апреля 2025 г.