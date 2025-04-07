Россия предлагает Туркменистану разработать новое межпарламентское соглашение

На полях 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте, Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гульманова встретилась с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко.

В начале встречи Матвиенко отметила, что Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова ждут в Москве на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Валентина Матвиенко отметила, что в декабре 2025 года парламентарии двух стран планируют принять участие в ряде важных мероприятий — Форуме Международного года мира и доверия, втором Межпарламентском форуме государств Центральной Азии и РФ и втором Диалоге женщин стран Центральной Азии и России. Для проработки содержательных аспектов предстоящих форумов Председатель СФ предложила провести первое заседание российско-туркменских парламентских групп по сотрудничеству.

Валентина Матвиенко также выступила с инициативой начать подготовку нового межпарламентского соглашения.

Спикер СФ пригласила Гульманову посетить с официальным визитом Россию.

Дуньягозель Гульманова передала Валентине Матвиенко приветствия от Национального лидера Гурбангулы Бердымухамедова. Она отметила важность укрепления туркмено-российских отношений, расширения связей двух стран. Дуньягозель Гулманова подтвердила заинтересованность в разработке и заключении двустороннего межпарламентского соглашения.///nCa, 7 апреля 2025 г.