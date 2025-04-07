ВОЗ усиливает вирусологический надзор и готовность к пандемическому гриппу в Туркменистане

Ашхабад, 25 марта -04 апреля 2025 г. – В целях усиления вирусологического надзора за гриппом и острыми респираторными инфекциями в Туркменистане Страновой офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) организовал консультативно-техническую миссию Европейского регионального бюро ВОЗ.

В рамках миссии д-р Дарья Даниленко, эксперт ЕРБ ВОЗ, провела 10-дневный обучающий курс «Особенности выделения и антигенной характеристики вирусов гриппа». Занятия проходили в Вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья и питания Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Основной целью обучения было повышение квалификации вирусологов Национального центра по гриппу, признанного ВОЗ, в области вирусологической диагностики и лабораторных процедур, что позволит повысить эффективность контроля и мониторинга инфекций.

В ходе обучения участники освоили теоретические и практические аспекты работы с клеточными культурами, включая их культивирование, сохранение и использование в вирусологии. Также был представлен подробный обзор расходных материалов и реагентов, необходимых для работы с клеточными линиями.

Кроме того, участники приобрели навыки пересева, консервации и заражения клеточных культур для выделения вирусов гриппа. Отдельное внимание было уделено методикам выделения и антигенной характеристики вирусов гриппа в соответствии с международными рекомендациями ВОЗ.

Миссия способствует совершенствованию системы надзора за гриппом, обеспечивая своевременное и точное выявление вирусных инфекций. Инициатива подчеркивает приверженность Туркменистана развитию общественного здравоохранения и соответствует более широким усилиям ВОЗ по укреплению систем здравоохранения в Европейском регионе.

Техническая консультативная миссия была организована в рамках реализации проекта «Рамочная программа обеспечения готовности к пандемическому гриппу» (PIP) в Туркменистане. ///nCa, 7 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)