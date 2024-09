TIF 2024: на полях Инвестиционного форума Туркменистана в Ашхабаде подписано 18 соглашений и меморандумов о взаимопонимании

18 соглашений и меморандумов о взаимопонимании были подписаны между туркменскими государственными, частными предприятиями и иностранными компаниями во время специальной церемонии подписания во второй день TIF 2024 в Ашхабаде.

Сделки охватывают широкий спектр отраслей, включая энергетику, текстильное производство, развитие химической промышленности, судостроение, железнодорожное оборудование, экологию, логистику.

Список подписанных документов:

1. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством экономики и финансов Туркменистана и AIM Global Foundation

2. Меморандум о намерении между Туркменгаз и Министерством энергетики Республики Казахстан в целях укрепления сотрудничества стран в газовой отрасли

3. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в текстильной промышленности между Министерством текстильной промышленности Туркменистана и “Astaş Endüstri Tekstil Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş” (Турция)

4. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в текстильной промышленности между Министерством текстильной промышленности Туркменистана и Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş (Турция)

5. Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном “Turkmenhimiya” и компанией Wuhuan Engineering Limited (Китай) о заинтересованности в сотрудничестве в целях развития химической промышленности Туркменистана

6. Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном “Turkmenhimiya ” и компанией Asos Proses Makina A.S. (Турция) о заинтересованности в сотрудничестве по развитию химической промышленности Туркменистана.

7. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между судостроительным и судоремонтным заводом Balkan и Корейской ассоциацией судостроения и морского оборудования (KOMEA)

8. Соглашение о купле-продаже дизельного топлива (Л-0,5-62) между Государственным концерном “Turkmennebit” и компанией “Emran Shohran Limited” (Афганистан)

9. Соглашение о купле-продаже сжиженного газа между Государственным концерном “Turkmennebit” и компанией “Jawad Oil and Gas Ltd.” Афганистан.

10. Соглашение о купле-продаже сжиженного газа между Государственным концерном “Turkmennebit” и компанией “Алат” (Узбекистан)

11. Соглашение о купле-продаже сжиженного газа между Государственным концерном “Turkmengaz” и компанией “Engineering Gaz Avto service” (Узбекистан)

12. Соглашение между Государственным концерном “Turkmengaz” и Calik Energy (Турция) о проектировании, строительстве, оснащении и вводе в эксплуатацию газокомпрессорной станции “Шатлык-1” в Марыйском велаяте.

13. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Государственным концерном “Turkmenhimiya”, Mitsubishi Heavy Industries limited (Япония) и Mitsubishi Corporation (Япония) в области поставок и оказания комплексных технических услуг для нужд карбамидного завода “Гарабогаз”.

14. Соглашение о сотрудничестве между Национальным институтом пустынь, флоры и фауны (при Министерстве охраны окружающей среды Туркменистана) и Синьцзянским институтом экологии и географии Академии наук Китая.

15. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между компанией ”Туркменпочта“ (при агентстве “Turkmenaragatnaşyk”) и Кыргызской почтовой компанией “Кыргыз Почтасы”.

16. Соглашение между АООТ “Demirýollary” (Туркменские железные дороги) и компанией China Railway Material Honkong & Makau Company (Китай) о закупке механически обработанных осей колесных пар локомотивов (400 единиц) и 800 единиц бандажей для колесных пар.

17. Меморандум о взаимопонимании между ХО “Türkmen Domen” и European Networks.

18. Соглашение между АООТ “Demirýollary” (Туркменские железные дороги) и Atoil Himiya we petrol urunleru (Турция) о закупке необходимых запасных частей для ремонта дизель-генераторов для железнодорожных пассажирских вагонов.

Туркменский инвестиционный форум TIF 2024 собрал более 1156 гостей и участников. В рамках форума состоялось более 77 двусторонних встреч между государственными, частными предприятиями и иностранными делегатами.

TIF 2024 послужил платформой для укрепления двусторонних отношений и изучения новых направлений сотрудничества.

Успех форума подчеркивает растущую привлекательность Туркменистана как инвестиционного направления. Стратегическое расположение страны, богатые природные ресурсы и стимулирующая политика правительства создают благоприятную среду для иностранных инвесторов. Поскольку Туркменистан продолжает диверсифицировать свою экономику и модернизировать инфраструктуру, TIF 2024, несомненно, сыграл ключевую роль в формировании будущего процветания страны. ///nCa, 11 сентября 2024 г.