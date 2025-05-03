На западе Туркменистана вступил в строй новый Международный аэропорт

2 мая 2025 года в административном центре Балканского велаята – городе Балканабате открылся Международный аэропорт. В церемонии открытия новой воздушной гавани принял участие Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

В своем выступлении глава государства отметил: «Развитие отраслей экономики, в том числе транспортно-коммуникационного сектора, осуществляется на основе Программы «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» и Программы социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах. Данному процессу уделяется огромное внимание».

Он подчеркнул, что эффективные меры принимаются и для развития гражданской авиации, которая является ключевым сегментом отечественной транспортной сферы: закупаются новые авиалайнеры, готовятся профильные специалисты международного класса, модернизируются условия в воздушных гаванях.

«Международный аэропорт Балканабата обеспечит высокий уровень авиаперевозок пассажиров и грузов, а также станет ключевым фактором формирования современной транспортной инфраструктуры на пространстве региона», – сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

Техническое оснащение аэропорта

Пассажирский терминал Международного аэропорта, способный обслуживать 100 пассажиров в час, занимает три этажа и имеет площадь 5203 м².

В терминале расположены залы ожидания, кассы, медпункт, кабинеты таможенной и миграционной регистрации, интернет-кафе, сувенирный магазин, буфет, а также технические и вспомогательные помещения.

Президент Сердар Бердымухамедов посетил зону ожидания международных рейсов, пройдя таможенный, миграционный и пограничный контроль.

На территории аэропорта находятся контрольно-пропускные пункты, здания пожарной, спасательной и аэродромной служб, объекты для наземного и технического обслуживания самолётов, спецтранспорт, крытая парковка, грузовой терминал, гостиница и другие технические сооружения.

Аэропорт оснащён искусственной взлётно-посадочной полосой, рулёжной дорожкой, перроном для 6 самолётов и 4 вертолётов, а также диспетчерской башней высотой 44,05 м и площадью 410,92 м².

Международный аэропорт Балканабата удостоен международных сертификатов

В ходе торжества выступили представители международных организаций и зарубежных компаний авиационного сектора. Новый аэропорт также был удостоен нескольких сертификатов.

Сертификат о регистрации Международного аэропорта Балканабата в Международной организации гражданской авиации (ICAO). На церемонии в режиме онлайн выступил региональный директор Европейского и Североатлантического бюро ICAO Николас Ралло.

Сертификат о регистрации документа о соответствии нового аэропорта требованиям Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Его вручил заместитель директора по инфраструктуре IATA Дмитрий Косолапов.

Сертификат, подтверждающий, что новый Международный аэропорт Балканабата построен в соответствии с международными стандартами – его вручил начальник отдела безопасности и устойчивого развития Международного аэропорта Мюнхена Денис Астахов.

Сертификат о соответствии строительства аэропорта требованиям, предъявляемым в мире к подобным объектам. Документ вручил генеральный директор консалтинговой компании «Al-Hatmi Consulting» – координатор проекта Мхоме Абдулхамид Мохаммед Али.

По завершении выступлений иностранных партнёров Президент Сердар Бердымухамедов и участники церемонии наблюдали за тем, как воздушные суда Туркменских Авиалиний и зарубежных авиакомпаний совершают посадку в новом Международном аэропорту.

Выступление Президента Сердара Бердымухамедова на церемонии открытия Международного аэропорта Балканабата

Каждый день эры Возрождения новой эпохи могущественного государства насыщен исторически значимыми событиями и трудовыми победами. И вот сегодня, когда нынешний, Международный год мира и доверия знаменуется чередой достижений, мы принимаем участие в церемонии открытия Балканабатского международного аэропорта.

Дорогие друзья! Уважаемые участники церемонии!

От всей души поздравляю с вводом в строй современной международной воздушной гавани!

Уважаемые друзья!

В нашей стране успешно реализуются масштабные меры, которые всецело ориентированы на наращивание экономического потенциала суверенной Отчизны и дальнейшее повышение уровня жизни нашего народа.

Развитие отраслей экономики, в том числе транспортно-коммуникационного сектора, осуществляется на основе Программы «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» и Программы социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах. Данному процессу уделяется огромное внимание.

Эффективные меры принимаются и для развития гражданской авиации, которая является ключевым сегментом отечественной транспортной сферы: закупаются новые авиалайнеры, готовятся профильные специалисты международного класса, модернизируются условия в воздушных гаванях.

Вводимый в строй сегодня на древней балканской земле Международный аэропорт Балканабата – наглядный результат проводимой нами целевой работы.

Новая современная воздушная гавань обеспечит высокий уровень авиаперевозок пассажиров и грузов, а также станет ключевым фактором формирования современной транспортной инфраструктуры на пространстве региона.

Дорогие друзья! Уважаемые участники церемонии!

Великий Шёлковый путь, некогда пролегавший по территории нашей страны, выполнял важную функцию в контексте укрепления между народами уз дружбы и братства, торговых отношений. Строя сегодня новые объекты транспортной инфраструктуры, наша нейтральная Отчизна возрождает Великий Шёлковый путь.

По всей стране нарастающими масштабами строятся и сдаются в эксплуатацию современные аэропорты, железные и автомобильные дороги.

Уважаемые участники церемонии!

Убеждён, что новый Международный аэропорт существенно расширит возможности гражданской авиации нашей страны, а также предоставит благоприятные условия для наращивания сотрудничества с государствами мира.

Уважаемые участники церемонии!

Дорогие соотечественники!

Ещё раз от всей души поздравляю вас и родной народ с открытием Международного аэропорта Балканабата!

Желаю вам крепкого здоровья и больших успехов в работе!

(город Балканабат, 2 мая 2025 г.) ///nCa, 3 мая 2025 г. (фото – TDH)

Несколько фото с церемонии открытия аэропорта: