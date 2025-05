Ашхабад приглашает на XXIV Многопрофильную международную выставку и конференцию «Белый город Ашхабад»

Ашхабад, Туркменистан – Открыта регистрация на XXIV Многопрофильную международную конференцию «Белый город Ашхабад», которая пройдет 24-25 мая 2025 года. Организаторами мероприятия выступают Хякимлик города Ашхабада и Торгово-промышленная палата Туркменистана. Активное участие в конференции примет Программа ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).

Конференция и выставка, приуроченные к празднованию Дня города Ашхабада 25 мая, станут важной платформой для демонстрации достижений и обсуждения перспектив развития столицы Туркменистана как современного, устойчивого и комфортного для жизни мегаполиса.

Руководители и специалисты, представляющие различные секторы экономики, включая градостроительство, архитектуру, транспорт, коммунальное хозяйство, информационные технологии и другие отрасли, получат возможность представить свои проекты, обменяться опытом и обсудить актуальные вопросы развития городской среды. Мероприятие предоставит уникальную площадку для ознакомления с инвестиционными возможностями, доступными в динамично развивающемся Ашхабаде.

Активное участие ООН-Хабитат в конференции позволит рассмотреть опыт Ашхабада в контексте мировых тенденций устойчивого городского развития и обменяться лучшими международными практиками. Участие авторитетной международной организации подчеркивает стремление Туркменистана к внедрению передовых подходов в управлении и развитии городской инфраструктуры.

Выставка, которая пройдет параллельно с конференцией, станет платформой инновационных решений, технологий и проектов, направленных на повышение качества городской жизни. Компании и организации смогут продемонстрировать свои разработки в области строительства, благоустройства, “умного города” и других смежных отраслей.

Конференция и выставка XXIV Многопрофильная международная выставка и конференция «Белый город Ашхабад» предоставят уникальную возможность для установления новых деловых контактов, привлечения инвестиций и изучения потенциала сотрудничества в реализации масштабных проектов развития Ашхабада.

Для получения более подробной информации и регистрации для участия посетите официальный сайт мероприятия.

/// nCa, 3 May 2025 (material provided by organizers of exhibition and conference White City Ashgabat)