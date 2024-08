В Стамбуле состоялась встреча с представителями Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Турецкой Республики

16 августа 2024 года Генеральный Консул Туркменистана в Турецкой Республике М.Овезов встретился с руководителями Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Турецкой Республики (UND). Также в прошедшей встрече приняли участие представители Транспортно-логистического центра Туркменистана.

В рамках встречи стороны обсудили новые инновационные подходы и решения для развития транспорта и логистики, обеспечения их устойчивости и стабильности, выявления новых возможностей использования цифровых технологий с целью улучшения технического обслуживания транспортной инфраструктуры, расширения международной поддержки в области транспорта и укрепления взаимодействия между Туркменистаном и UND.

Отмечая необходимость и безотлагательность обеспечения устойчивой транспортной связи для всего мира, стороны сделали акцент на принципиально важной роли устойчивого транспорта и реализации международных инициатив Туркменистана в данной сфере.

Стороны также отметили значимость активной позиции двух стран в наращивании объёмов транзитных перевозок в регионе. Собеседники были единодушны во мнении об огромных перспективах, открывающихся в связи с кардинальной реконструкцией и развитием международных транспортных сетей Туркменистана.

/// nCa, 16 August 2024 (in cooperation with Embassy of Turkmenistan in Turkiye)