Афганистан становится ключевым коридором, связывающим Центральную и Южную Азию

Лилума Кадири

Казахстан и Узбекистан планируют построить железнодорожные линии через Афганистан, чтобы создать более короткие маршруты для региональной торговли.

Эти проекты направлены на укрепление экономических связей и облегчение транзита товаров через западный Афганистан.

Абдул Захур Мудабер, аналитик по экономическим вопросам, заявил: «Одним из ключевых элементов торговли является транспортировка. Чем более стандартизированной станет транспортная система, тем более выгодной она будет для всех стран. Афганистан предлагает весьма подходящий транзитный коридор для стран Центральной Азии, и инвестиции Казахстана и Узбекистана в железнодорожную инфраструктуру в Афганистане могут принести пользу не только нам, но и странам Центральной и даже Южной Азии, таким как Пакистан и Индия».

Афганистан и Казахстан также договорились подписать контракт на строительство 115-километровой железной дороги от Торгунди до Герата и совместно запустить транспортно-логистический проект в Герате. Казахстан объявил, что инвестирует в эту инициативу 500 миллионов долларов США.

Ахмад Фирдаус Бехгозин, другой экономический аналитик, сказал: «Любая железная дорога, соединяющая Афганистан с другими странами, может способствовать созданию рабочих мест и значительно повысить наш экономический авторитет и отношения в мировой торговле».

Между тем, Министерство общественных работ приветствовало прогресс в реализации железнодорожных проектов Афганистана и подчеркнуло продолжение сотрудничества со странами Центральной Азии.

Мохаммад Ашраф Хакшенас, пресс-секретарь Министерства общественных работ, заявил: «Афганистан является воротами к экономическим возможностям в регионе. Страны, которые в настоящее время используют этот потенциал и стремятся к региональному железнодорожному сообщению через Афганистан, приветствуются и поддерживаются Министерством общественных работ Исламского Эмирата».

Еще одним крупным проектом является «ТрансАфган», разработанный для соединения Центральной Азии с Пакистаном. Протяженность проекта составит 573 километра, а его ориентировочная стоимость по состоянию на 2021 год составляет 4,8 миллиарда долларов США. /// nCa, 12 мая 2025 г. (кросс-пост из TOLOnews)