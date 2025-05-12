Глобальный рынок авиации диверсифицируется: новые игроки бросают вызов отраслевым гигантам

Отчет nCa

Глобальный ландшафт авиационного производства переживает беспрецедентную диверсификацию: появляются новые игроки, бросающие вызов давней дуополии Boeing и Airbus, предлагая авиакомпаниям, особенно бюджетным перевозчикам, больший выбор и потенциально более конкурентоспособные цены.

Аналитики отрасли отмечают, что, хотя Boeing и Airbus сохранят значительную долю рынка, такие производители, как бразильская Embraer, канадская Bombardier и emerging producers из Китая и России, неуклонно набирают обороты в различных сегментах рынка.

“Мы наблюдаем фундаментальный сдвиг на рынке коммерческих самолетов”, — говорит авиационный консультант Мария Эрнандес. “Дуополия, доминировавшая десятилетиями, превращается в более разнообразную экосистему со специализированными игроками, ориентированными на конкретные ниши”.

Embraer расширяет свое присутствие в Азии

Знаковым событием для бразильской Embraer стал первый полет ее самолета E195-E2 в Центральной Азии, что свидетельствует о растущем глобальном присутствии производителя.

E195-E2 авиакомпании Hunnu Air 9 мая совершил свой первый регулярный рейс из столицы Монголии Улан-Батора в международный аэропорт Пекин Дасин, став первым регулярным рейсом E2 на китайском рынке — регионе, который Embraer определил как ключевой для будущего роста.

136-местный самолет также совершил полет туда и обратно в Алматы, Казахстан, в воскресенье, продемонстрировав универсальность, которая сделала семейство E-Jet компании Embraer все более привлекательным для региональных перевозчиков.

Монгольский перевозчик получил два самолета E195-E2 по договору лизинга с компанией Azorra, получив первый самолет в апреле, а второй ожидается в октябре.

Возвращение Bombardier

Канадский производитель Bombardier пересмотрел свою стратегию после продажи своей программы C Series (теперь Airbus A220), чтобы сосредоточиться на бизнес-джетах и специализированных коммерческих самолетах, добившись новых успехов в этих секторах.

“Bombardier стратегически позиционировала себя на рынках, где гиганты не имеют столь сильного присутствия”, — отмечает отраслевой аналитик Джеймс Питерсон. “Эта специализация оказывается эффективной, поскольку авиакомпании ищут самолеты, подходящие для конкретных маршрутов”.

Китайские и российские производители выходят на мировую арену

C919 от COMAC (Китай) и МС-21 (Россия) начинают осваивать международные рынки, хотя в основном на своих внутренних рынках и в странах-союзниках. Оба производителя работают над получением международных сертификатов, которые позволили бы более широкое глобальное использование их продукции.

C919, сопоставимый с семействами Boeing 737 и Airbus A320, получил более 1200 заказов, в основном от китайских авиакомпаний. Этот самолет демонстрирует решимость Китая снизить зависимость от западных производителей и утвердиться в качестве авиационной державы.

Преимущества для бюджетных авиакомпаний

Низкобюджетные перевозчики могут значительно выиграть от этой диверсификации рынка. С увеличением числа конкурирующих производителей авиакомпании потенциально смогут договариваться о лучших условиях и находить самолеты, лучше отвечающие их конкретным эксплуатационным потребностям.

“Бюджетные авиакомпании работают с небольшой маржой, поэтому наличие большего количества вариантов при приобретении самолетов кардинально меняет ситуацию”, — объясняет профессор авиационной экономики доктор Сэмюэл Вонг. “Разные производители обладают разными сильными сторонами, будь то топливная эффективность, затраты на техническое обслуживание или конфигурация салона”.

Перспективы на будущее

Хотя Boeing и Airbus продолжат доминировать в производстве широкофюзеляжных самолетов, рынки средне- и региональных реактивных самолетов становятся все более конкурентными.

Отраслевые прогнозы предполагают, что к 2030 году совокупная доля рынка производителей, не являющихся Boeing/Airbus, может достичь 25% новых поставок по сравнению с примерно 15% сегодня — значительный сдвиг в отрасли, исторически устойчивой к появлению новых игроков.

По мере усиления давления в области устойчивого развития и стремления авиакомпаний оптимизировать свои парки воздушных судов для структуры маршрутов после пандемии эта диверсификация, по-видимому, ускорится, потенциально перекроив ландшафт авиационного производства на десятилетия вперед. /// nCa, 12 мая 2025 г.