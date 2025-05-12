Футбольный клуб «Аркадаг» из Туркменистана завоевал титул Лиги вызова АФК, обыграв хозяев турнира из Камбоджи  

ПНОМПЕНЬ, 11 мая – Действующий чемпион, туркменский футбольный клуб «Аркадаг», завоевал титул Лиги вызова АФК сезона 2024/25, обыграв хозяев турнира, камбоджийский футбольный клуб «Пномпень Краун», со счетом 2:1 в финале, состоявшемся здесь в субботу вечером.

«Аркадаг» вышел вперед на 59-й минуте благодаря голу защитника Мекана Сапарова, забитому головой. Однако камбоджийцам удалось сравнять счет на 81-й минуте после удара головой защитника Сарета Крия.

Поскольку в основное время больше голов забито не было, матч перешел в дополнительное время, и центральный нападающий Алтымурат Аннадурдыев забил победный гол для Туркменистана на 112-й минуте.

По данным Национального олимпийского комитета Камбоджи (НОКК), на финальный матч было продано 53 000 билетов, что стало самым крупным международным футбольным матчем, когда-либо проводившимся в Камбодже.

Как сообщил НОКК, туркменской команде был вручен чемпионский трофей и денежный приз в размере около 1 миллиона долларов США. /// nCa, 12 мая 2025 г. (кросс-пост из Синьхуа)