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Футбольный клуб «Аркадаг» из Туркменистана завоевал титул Лиги вызова АФК, обыграв хозяев турнира из Камбоджи  

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ПНОМПЕНЬ, 11 мая – Действующий чемпион, туркменский футбольный клуб «Аркадаг», завоевал титул Лиги вызова АФК сезона 2024/25, обыграв хозяев турнира, камбоджийский футбольный клуб «Пномпень Краун», со счетом 2:1 в финале, состоявшемся здесь в субботу вечером.  

«Аркадаг» вышел вперед на 59-й минуте благодаря голу защитника Мекана Сапарова, забитому головой. Однако камбоджийцам удалось сравнять счет на 81-й минуте после удара головой защитника Сарета Крия.  

Поскольку в основное время больше голов забито не было, матч перешел в дополнительное время, и центральный нападающий Алтымурат Аннадурдыев забил победный гол для Туркменистана на 112-й минуте.  

По данным Национального олимпийского комитета Камбоджи (НОКК), на финальный матч было продано 53 000 билетов, что стало самым крупным международным футбольным матчем, когда-либо проводившимся в Камбодже.  

Как сообщил НОКК, туркменской команде был вручен чемпионский трофей и денежный приз в размере около 1 миллиона долларов США. /// nCa, 12 мая 2025 г. (кросс-пост из Синьхуа)  

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