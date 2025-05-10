В Ашхабаде прошел Фестиваль Международной кухни 

Шакиров Тамир

10 мая в Международной школе города Ашхабада состоялся Фестиваль международной кухни. На этом ярком мероприятии были представлены национальные блюда Туркменистана, Южной Кореи, Индии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Германии, США, Великобритании и Японии. Фестиваль сопровождался красочными музыкальными и танцевальными выступлениями, создавая атмосферу праздника и дружбы. Фестиваль международной кухни стал настоящим праздником единства, собрав более двух тысяч гостей. /// nCa, 10 мая, 2025 г.