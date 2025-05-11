Мировая премьера, покорившая сердца: В Ашхабаде триумфально прошел вечер европейско-туркменского культурного единства

Лилия Жирнова

Вечером субботы, 10-го мая, Ашхабад стал свидетелем поистине знаменательного события – мировой премьеры уникального танцевального спектакля, сотканного из богатейших традиций туркменского народа и новаторских веяний современной европейской хореографии и цифрового искусства. Дворец Мукамов стал эпицентром творческой энергии, объединившей на своей сцене Государственный танцевальный ансамбль Туркменистана, ансамбль «Менгли» и талантливых европейских мастеров – хореографа из Франции Жан-Марка Матоса и итальянскую танцовщицу и хореографа Маргериту Бергамо.

С первых минут зрители были очарованы погружением в самобытную культуру Туркменистана. Завораживающее исполнение традиционного танца Куштдепди фольклорным ансамблем «Акджаяр» из Балканского велаята стало ярким прологом к вечеру, наполнив зал неповторимым колоритом и гордостью за национальное наследие.

Дальнейшее действо стало настоящим откровением – смелым и гармоничным переплетением различных танцевальных языков. Органичное слияние туркменской пластики с современной европейской хореографией под аккомпанемент инновационных цифровых решений поразило воображение. Каждый жест, каждое движение артистов дышали вдохновением и глубоким взаимопониманием между культурами. Эмоции переполняли зал, зрители не скрывали своего восторга, то и дело разражаясь аплодисментами, выражая свое восхищение мастерством исполнителей и смелостью творческого эксперимента.

Важно отметить, что этот проект стал реальностью благодаря инициативе «Европейские культурные пространства», которая служит мощным инструментом для укрепления международных культурных связей. Сотрудничество европейских деятелей (EUNIC), делегации ЕС и туркменских партнеров отражает стратегию ЕС по развитию культурного диалога. Организаторами этого значимого события выступили Французский институт в Туркменистане, Министерство культуры Туркменистана, Делегация ЕС в Туркменистане, Посольство Франции, Посольство Италии, а также Институт имени Гёте в Казахстане.

Этот вечер стал не просто культурным событием, а ярким символом открытости и стремления Туркменистана к международному сотрудничеству в гуманитарной сфере. Всеобщее восхищение и продолжительные овации в адрес артистов и организаторов стали лучшим подтверждением успеха этого уникального проекта, который, несомненно, оставит глубокий след в культурной жизни страны и укрепит мосты дружбы между народами. /// nCa, 11 мая, 2025 г.

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