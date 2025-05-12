Пресс-Тур Trabzon-Rize Press Trip # 1: Turkish Airlines – там где начинается знакомство с Турцией

Эльвира Кадырова, авиарейс Turkish Airlines, Ашхабад – Стамбул

Группа журналистов из Туркменистана отправилась в очередной туристический пресс-тур в Турецкую Республику. На этот раз наша программа посвящена восточному черноморскому побережью Турции и называется «Трабзон-Ризе». Спонсором поездки выступила авиакомпания Turkish Airlines.

С того момента, как мы ступили на борт рейса Turkish Airlines из Ашхабада в Стамбул, стало ясно: это вновь не просто перелет, а путешествие, пропитанное турецким гостеприимством.

Будучи авиакомпанией, которая летает в большее число стран, чем любая другая — в 120 стран были выполненный рейсы на конец 2024 года, а в целом сеть полетом авиалинии охватывает 131 страну, — Turkish Airlines превращает каждый полет в нечто большее, чем просто перемещение из пункты отправления в пункт назначения. Это комфорт, вкусная еда на борту и отзывчивый персонал.

Наша путешествие началось в Международном аэропорту города Ашхабад, где на регистрации багажа сотрудники Turkish Airlines сразу привлекли внимание своей приветливостью. Багажные нормы весьма щедрые 30 кг для эконом-класса на международных рейсах.

Мой рейс выполнялся на Airbus A321 — современном, с просторным салоном и даже в эконом-классе приятно удивляет достаточное расстояние между сиденьями, что позволяет комфортно вытянуть ноги. А достаточно широкий коридор позволяет пройти по салону, не причиняя неудобства другим пассажирам своей ручной кладью. У меня, к примеру в руках была дамская сумочка и ноутбук в портфеле. Более того, полет оказался весьма приятным еще и потому, что A321 предлагает комфортный полет с тихим, экологичным двигателем.

Но настоящая гостеприимство Турции уже ощущаешь с еды. Turkish Airlines славится своим кейтерингом, и они не разочаровали. В эконом-классе подали горячий обед: лазанью с салатом, свежую булочку, сладкий йогурт с ломтиками персика, джем, масло и апельсиновый сок, с металлическими приборами. Также предлагался чай или кофе по выбору.

Развлекательная система — отдельная похвала. Экран в спинке кресла предлагал сотни фильмов, в том числе голливудские новинки, а также игры. На экране можно понаблюдать за картой полета судна. На дисплеях также демонстрируются невероятные виды туристических точек Турции.

Экипаж Turkish Airlines был на высоте: улыбчивый, внимательный и многоязычный. Авиакомпания гордится своей пунктуальностью, и наш рейс приземлился в Стамбуле с точным соблюдением графика.

Одним словом, Turkish Airlines — это не просто авиакомпания, а путешествие с душой, да и к тому же Стамбульский хаб открывает мир возможностей – для дальнейших путешествий внутри Турции или последующего транзита в Европу или дальний рейс в Австралию. Мы далее направились в Трабзон.

Если планируете путешествие, то скорее всего, лучшим выбором будет билет, на котором красуется логотипом с красным журавлем. ///nCa, 12 мая 2025 г.