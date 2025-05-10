Празднование Дня Победы в Туркменистане: Президент посетил Москву, Аркадаг возглавил церемонию в Ашхабаде

Туркменистан отметил 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов торжественными церемониями как в стране, так и за рубежом. Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в торжествах в Москве, а Лидер нации и председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов возглавил памятные мероприятия в Ашхабаде.

Визит Президента в Москву

По приглашению президента России Владимира Путина президент Сердар Бердымухамедов совершил рабочий визит в Москву для участия в торжествах в честь 80-летия Дня Победы. По прибытии в международный аэропорт Внуково-2 туркменскому лидеру были вручены исторические экземпляры газет «Правда» и «Совет Туркменистана», изданных в 1945 году.

Президент Бердымухамедов присоединился к другим главам государств на Красной площади, где стал свидетелем Парада Победы, который начался ровно в 10:00 утра. В параде приняли участие воинские части из России и ряда других стран, включая батальон Почетного караула Министерства обороны Туркменистана.

После парада главы государств проследовали в Александровский сад у Кремлевской стены на церемонию возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Президент Бердымухамедов возложил цветы к Вечному огню в честь тех, кто погиб, сражаясь с фашизмом.

Памятные мероприятия в Ашхабаде

Одновременно Туркменистан провел собственные празднования Дня Победы у себя на родине. Лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов провел торжественную церемонию в мемориальном комплексе «Халк хакыдасы» в Ашхабаде, где были возложены великолепные венки к подножию памятников «Миллетiň ogullary», «Рухы тагзым» и «Бакы шохрат».

Председатель Халк Маслахаты отдал дань уважения памятнику «Бакы шохрат», который чтит память погибших в Великой Отечественной войне. Его сопровождали ветераны, аксакалы (старейшины), матери и труженики тыла. В церемонии также приняли участие студенты и потомки героев войны, которые возложили цветы в память о жертвах своих предков.

После церемонии Гурбангулы Бердымухамедов посетил музей, посвященный героическим подвигам туркменских воинов во время войны, уделив особое внимание выставке, посвященной его деду Бердымухамеду Аннаеву, ветерану войны и одному из первых сельских учителей начала XX века.

Вклад Туркменистана в Победу

Туркменский народ внес значительный вклад в Великую Победу. Согласно официальным данным, 104 туркменских воина были удостоены звания Героя Советского Союза, а 19 стали полными кавалерами ордена Славы. Еще тысячи получили различные боевые награды.

Среди этих героев был Бердымухамед Аннаев, дед Гурбангулы Бердымухамедова и прадед президента Сердара Бердымухамедова. За проявленное мужество он был награжден в 1949 году орденом «Знак Почета», а в 2018 году посмертно получил от Российской Федерации медаль «За отвагу». Боевое знамя 748-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии, в составе которой воевал Аннаев, было передано из России в Туркменистан в 2020 году в 75-ю годовщину Дня Победы.

Туркменистан также признает вклад тех, кто трудился в тылу, в том числе Мяликгулы Бердымухамедова, отца национального лидера, который в молодости писал патриотические стихи. Женщины играли решающую роль, управляя экономикой, пока мужчины были на фронте, а туркменские граждане пожертвовали в Фонд обороны около 7400 килограммов национальных серебряных и золотых украшений.

Чествование ветеранов

В своем обращении к нации президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что ветераны окружены всемерной заботой со стороны государства. Накануне праздника он подписал указ о вручении денежных средств и ценных подарков ветеранам Великой Отечественной войны.

Национальный лидер подчеркнул, что забота о ветеранах всегда будет оставаться в центре внимания, и поручил секретарю Государственного совета безопасности и министру обороны организовывать регулярные встречи с ветеранами и следить за их благополучием.

Празднование в Год мира и доверия

Особенно важно, что 80-летие Дня Победы отмечается в Международный год мира и доверия, который совпадает с 30-летием нейтралитета Туркменистана. 21 марта 2025 года Генеральная Ассамблея ООН в третий раз приняла Резолюцию «Постоянный нейтралитет Туркменистана», признав приверженность страны миру и развитию.

Аналогичные празднования Дня Победы прошли во всех регионах Туркменистана, где граждане возложили цветы к памятникам Национальным героям и посетили выступления творческих коллективов в велаятских и этрапских центрах. /// nCa, 10 мая 2025 г. (фото предоставлены TDH)