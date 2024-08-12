В Астане состоялся совместный бизнес-форум стран-участниц Диалога «Центральная Азия–Япония» – Туркменистан и Япония подписали пакет документов

9 августа 2024 года в Астане состоялся бизнес-форуме Диалога «Центральная Азия + Япония».
Организаторами этого представительного делового мероприятия выступили Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, Японская ассоциация по торговле с Россией и ННГ (ROTOBO), Министерство иностранных дел Республики Казахстан, «Kazakh Invest», Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен» при поддержке соответствующих министерств и ведомств Кыргызстана,Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
На площадке форума собрались более 450 представителей делегаций стран центральноазиатского региона и Японии. Деловые круги Японии представлены руководством и менеджерами таких крупных компаний как Toyota Tsusho Corporation, Mitsubishi Heavy Industries EMEA, Ltd., Mitsui & Co., Ltd, от экспертного сообщества участие приняли научные сотрудники отраслевых вузов и другие.
Повестка дня форума охватила перспективы укрепления экономических связей и расширения взаимодействия, в том числе в сфере цифровизации, транспортно-логистической отрасли, АПК, секторе тяжелой промышленности, промышленной кооперации.
В ходе открытия форума подчёркивалось значение совместного мероприятия, основная цель которого – укрепление торгово-экономических отношений между шестью странами, наращивание взаимовыгодных связей между государственными структурами и деловыми кругами, выстраиваемых на принципах равноправия, обоюдной выгоды и на долгосрочной основе.
В рамках пленарных сессий «Сотрудничество между Японией и Центральной Азией в области углеродной нейтральности и модернизации промышленности», «Новые перспективы развития связности Японии и Центральной Азии в условиях изменения международной обстановки» и «Важность инвестирования в человеческий капитал и укрепления деловой инфраструктуры для развития бизнеса, а также расширения сотрудничества в финансовой сфере между Японией и Центральной Азией» состоялся обмен мнениями о перспективах взаимодействия и были конкретизированы планы совместного сотрудничества.
Представители Туркменистана ознакомили участников форума с ключевыми аспектами внутренней и внешней политики Туркменистана, а также с приоритетами реализуемых крупномасштабных социально-экономических преобразований. В частности, подчёркивалось, что в настоящее время идёт интенсивный процесс формирования новой индустриальной модели национальной экономики, нацеленной на эффективное использование богатейших природных ресурсов и выгодного географического положения Туркменского государства, широкое внедрение инновационных технологий, передовых достижений науки и техники, современных методов организации производства.
Вместе с тем отмечалось, что Правительство уделяет огромное внимание поддержке частного предпринимательства, развитию малого и среднего бизнеса, а также реализации программ по созданию предприятий, выпускающих импортозамещающую и конкурентоспособную на мировых рынках продукцию. Особый акцент сделан на основных направлениях инвестиционной политики Туркменистана и действующего законодательства, предусматривающего налоговые, таможенные, визовые и другие льготы для работающих в стране инвесторов, зарубежных фирм и компаний. В выступлениях была дана подробная информация об открывающихся возможностях для воплощения в жизнь с заинтересованными партнёрами совместных проектов в различных сферах.
В свою очередь представители деловых кругов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Японии выступили с презентациями о торгово-экономическом и ресурсном потенциале своих стран, отметив наличие больших перспектив для наращивания продуктивных многосторонних отношений по широкому спектру направлений.
Государства ЦА создают уникальную IT-экосистему, которая позволяет модернизировать сектор госуправления, электронную коммерцию. В этой связи подчёркивалось, что взаимодействие в вопросах внедрения технологий ИИ, строительства дата-центров, обеспечения кибербезопасности может быть плодотворным для всех сторон.
По итогам Бизнес-форума Диалога «Центральная Азия–Япония» принято Совместное заявление.
Туркменистан и Япония подписали пакет документов
В рамках совместного бизнес-форума был подписан и принят ряд документов:
- Дорожная карта (План действий) по проекту GTG-2 между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» (Туркменистан) и компаниями «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.» (Япония), «Itochu Corporation» (Япония), «Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.» (Турция)
- Рамочное соглашение между Министерством энергетики Туркменистана и компанией «Sumitomo Corporation» (Япония) по проекту поставки запасных частей для проверки турбины Лебапской государственной электростанции
- Меморандум об академических обменах и сотрудничестве между Инженерно-технологическим университетом Туркменистана имени Огуз хана и Университетом Цукуба
- Меморандум о сотрудничестве между Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана и Японской организацией внешней торговли (JETRO)
- Информационный бюллетень о дальнейшем развитии отношений между Туркменистаном и Японией по созданию взаимовыгодного сотрудничества
- Меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества между Государственным банком внешнеэкономических связей Туркменистана и Японским агентством страхования экспорта и инвестиций («NEXI»)
- Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и группой компаний «Mitsubishi Heavy Industries», «Mitsubishi Corporation» (Япония) по сотрудничеству в области развития химической промышленности Туркменистана
- Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и компанией «Toyo Engineering Corporation» (Япония) o заинтересованности в сотрудничестве в области развития химической отрасли Туркменистана
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством текстильной промышленности Туркменистана и компанией «Masui Holdings Co., Ltd.» о сотрудничестве в области текстильной промышленности.///nCa, 12 августа 2024 г.