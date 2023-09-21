Туркменистан укрепляет сотрудничество с Сингапуром и ИБР в области судостроения и наращивания портового потенциала

В Агентстве Морского и Речного Транспорта Туркменистана «Турмендениздеряёллары» состоялась встреча с представителями Исламского Банка Развития и Сингапурского порта, сообщает пресс-служба агентства.

Как известно, согласно заключенному Соглашению между Правительством Туркменистана и Исламским Банком Развития, Банк планирует финансировать строительство 2 паромов Ro-Pax для национального торгового флота Туркменистана.

Туркменистан реализует кораблестроительный проект стоимостью свыше 150 млн.долларов США

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В рамках этого проекта было подписано Соглашение с ИБР о выдаче гранта для усовершенствования и развитие потенциала Туркменбашинского Международного морского порта.

В ходе встречи были обсуждены вопросы и задачи по проекту развития морского транспорта Туркменистана, финансируемого ИБР.

Главными целями финансирования является развитие и стимулирование судостроительной отрасли страны, усовершенствование национального торгового флота, развитие потенциала морского транспорта, кадровая подготовка.

Также в рамках встречи, представители Сингапурского порта показали презентацию на тему развития международного морского порта Туркменбаши, где были продемонстрированы задачи по повышению потенциала и конкурентоспособности морского порта Туркменбаши.

Туркменистан и Сингапур сотрудничают в области портового развития с 2022 года, и одним из главных направлений стало развитие маркетинга в порту Туркменбаши.

В этих целях была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители агентства «Турмендениздеряеллары» и Международного морского порта Туркменбаши. В рамках проекта предусмотрено проведение тренингов и визиты членов группы в Сингапур. ///nCa, 21 сентября 2023 г.