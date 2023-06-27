В Сеуле обсудили экономическое сотрудничество между Кореей и Центральной Азией

В пятницу, 23 июня, газета Korea Times провела круглый стол на тему “Будущее экономического сотрудничества Кореи и Центральной Азии” в штаб-квартире Корейской торгово-промышленной палаты (KCCI) в Сеуле.

Целью встречи было обсуждение потенциальной синергии между технологическим прогрессом Кореи и богатством ресурсов Центральной Азии, поскольку это может открыть новые возможности для плодотворного партнерства и способствовать экономическому прогрессу, устойчивости и укреплению дипломатических отношений.

В мероприятии, модератором которого выступил президент-издатель Korea Times О Ен Чжин, приняли участие посол Узбекистана в Корее Виталий Фен, советник Посольства Казахстана Тимур Джайков, атташе Посольства Кыргызстана Санжар Валибеков, вице-президент Совета SK Supex Пак Хун, исполнительный директор исследовательского отдела Корейской ТПП Кан Сеог- гу. Посол Туркменистана Бегенч Дурдыев предоставил изданию свою статью.

Пак из Совета SK Supex подчеркнул важность Центральной Азии как ключевого партнера для Южной Кореи, заявив, что сочетание богатых ресурсов Центральной Азии и корейских технологий и капитала может создать существенную синергию.

Пак рассказал о различных проектах, в которых SK участвовала в Центральной Азии, включая производство меди и строительство скоростных автомагистралей, но отметил, что эти инициативы были в основном разовыми проектами.

“Недавно, когда мы участвовали в заявочных мероприятиях Всемирной выставки ЭКСПО-2030, у нас была возможность встретиться с иностранными представительствами в Корее и посетить различные страны, включая Центральную Азию, для продвижения кандидатуры Пусана на Всемирную выставку ЭКСПО-2030”, – сказал Пак.

“Что мы поняли в ходе этого процесса, так это то, что в Центральной Азии существует больше разнообразных областей для инвестиций”, – добавил он.

По словам Пак, Всемирная выставка предоставит прекрасную возможность для укрепления связей между Кореей и странами Центральной Азии.

Подчеркнув широкие возможности для сотрудничества, вице-президент Совета SK Supex назвал проекты по лесовосстановлению, развитию инфраструктуры и умных городов, автомобильные аккумуляторы одними из новых направлений партнерства.

Кан из ТПП согласился с тем, что Центральная Азия имеет большое значение для будущего Южной Кореи с точки зрения ресурсов, торговли и взаимного роста. “Экономика Кореи в значительной степени зависит от торговли, но динамика, связанная с торговлей, быстро меняется, и мы также сталкиваемся с такими проблемами, как изменение климата. Учитывая эти обстоятельства, Центральная Азия становится все более важной для Кореи”, – подчеркнул он.

По его мнению, возможности для взаимного роста заключаются в объединении передовых технологий и производственного опыта Кореи с ресурсами Центральной Азии.

Кан подчеркнул значительные возможности для Центральной Азии, особенно в контексте изменения климата и цифровой трансформации.

“По мере того как общества становятся более процветающими и развиваются, качество жизни становится важнейшим аспектом. Медицинские услуги необходимы любому процветающему обществу. Корея достаточно продвинулась в этих областях, и мы могли бы предложить Центральной Азии больше поддержки и сотрудничества в этих секторах”, – отметил он.

Ниже приводятся выступления участников круглого стола из стран Центральной Азии:

Туркменистан приветствует корейских партнеров в развитии туркменской экономики

Не имея возможности присутствовать на круглом столе, посол Туркменистана в Корее Бегенч Дурдыев предоставил Korea Times письменный материал. Вот полный текст статьи Дурдыева:

Эффективное двустороннее сотрудничество в политической сфере наглядно проявляется в совместной работе Туркменистана и Республики Корея на международном уровне. Туркменистан и Корея постоянно поддерживают кандидатуры друг друга в различных международных организациях и структурах.

Экономические отношения между двумя странами в настоящее время характеризуются определенной стабильностью и новым качественным наполнением. Среди приоритетных направлений сотрудничества двух стран – топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство, торгово-экономическая сфера, строительство, текстильная промышленность, транспорт и связь и другие отрасли. В этой связи мы приветствуем участие корейских партнеров в развитии туркменской экономики и намерены продолжать расширять наше сотрудничество.

Открытие 26 апреля прямых грузовых рейсов между международным аэропортом Ашхабада и международным аэропортом Инчхон, выполняемых недавно приобретенными грузовыми самолетами A330-200 авиакомпании “Туркменские авиалинии”, является еще одним ярким примером больших достижений в истории туркмено-корейских двусторонних отношений. Благодаря этому новому международному грузовому сообщению двустороннее торгово-экономическое сотрудничество между странами будет значительно расширено.

Что касается сотрудничества между Туркменистаном и Кореей, то следует отметить, что во второй половине этого года Туркменистан примет у себя 16-й Форум сотрудничества между Центральной Азией и Кореей. Министры иностранных дел пяти центральноазиатских стран соберутся в Ашхабаде, столице Туркменистана, чтобы обсудить пути дальнейшего расширения многосторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества между пятью центральноазиатскими странами и Кореей.

Корея является вторым по значимости торговым партнером Казахстана в Азии

Советник Посольства Казахстана в Корее Тимур Джайков:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Сеул в августе 2021 года. Во время этого визита наши двусторонние отношения были переведены на уровень расширенного стратегического партнерства. Казахстан готов и далее развивать стратегическое партнерство с Республикой Корея во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Мы придаем особое значение нашему экономическому сотрудничеству. Двусторонний товарооборот и взаимные инвестиции демонстрируют устойчивую динамику роста. Корея является вторым по значимости торговым партнером Казахстана в Азии и входит в топ-10 инвесторов в Казахстане.

В целях дальнейшего укрепления и развития нашего экономического сотрудничества мы предлагаем сосредоточиться на инфраструктуре, энергетике, горнодобывающей промышленности и металлургии, фармацевтике, автомобилестроении, сельском хозяйстве и т.д.

У нас есть много успешных историй сотрудничества в области инфраструктуры. Строительство Большой Алматинской кольцевой автодороги (БАКАД) было завершено в этом месяце. В этом проекте участвовали SK E&C и Korea Expressway.

В области энергетики в настоящее время мы активно сотрудничаем с Doosan Enerbility. Проект по строительству газовой электростанции в Туркестанской области совместно с этой компанией станет одним из крупных проектов с участием корейских компаний.

У нас есть большой потенциал для сотрудничества в области геологии и редких металлов. В настоящее время правительство Казахстана и Корейский институт геологии и минеральных ресурсов рассматривают возможность разведки месторождений лития в Казахстане.

Мы готовы продолжать сотрудничество во всех областях и, пользуясь случаем, приглашаем корейский бизнес активнее инвестировать в Казахстан.

Кыргызстан запускает прямые рейсы в Корею

Атташе Посольства Кыргызской Республики в Корее Санжар Валибеков:

Отношения между Кыргызстаном и Кореей активно развиваются. В прошлом году наш министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев посетил Корею, а в этом году спикер Парламента Нурланбек Шакиев также посетил Корею с официальной делегацией.

Посольство Кыргызстана в Корее работает над тем, чтобы способствовать большему количеству визитов на высоком уровне, в том числе президента Садыра Жапарова, который очень поддерживает Корею.

Одним из самых больших достижений в наших отношениях является открытие прямых рейсов между Бишкеком и Сеулом. Они начались около двух недель назад, 11 июня. Мы твердо верим, что установление этого прямого маршрута поможет развитию наших отношений в области торговли, экономики, инвестиций и сотрудничества. В частности, я хочу сказать, что мой посол летел первым рейсом авиакомпании T’way Air, а также многие корейские бизнесмены летели тем же рейсом в Бишкек.

Мы также хотим сказать, что Кыргызстан заинтересован в корейских компаниях и надеется, что больше корейских компаний будут работать в Кыргызстане. Недавно мы договорились о сотрудничестве с KT Corporation и подписали соглашение о создании совместной компании с KT и дочерними компаниями KT BC Card и Smartro. Корейская финансовая организация BNK Capital также открыла представительство в Бишкеке в мае 2023 года.

Я полностью согласен с моими коллегами из Узбекистана и Казахстана, и Кыргызстан твердо верит, что инвестиции корейских компаний в наши страны послужат укреплению нашего сотрудничества, а также развитию наших регионов.

Зеленое развитие, цифровизация и система социальной защиты являются ключевыми направлениями корейско-узбекского сотрудничества

Посол Узбекистана в Корее Виталий Фен:

Экономическое сотрудничество является приоритетом узбекско-корейских отношений. Мы рассматриваем взаимодействие в области инвестиций и инноваций как важный механизм ускорения модернизации и диверсификации нашей национальной экономики.

В начале июня этого года министр иностранных дел Республики Корея Пак Чжин посетил Узбекистан и провел ряд встреч и переговоров.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял делегацию Республики Корея, и в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-южнокорейских отношений дружбы и особого стратегического партнерства, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой и технической сферах.

Были определены три ключевых направления долгосрочного сотрудничества между нашими странами: “зеленое” развитие, цифровизация и укрепление системы социальной защиты.

Мы считаем форум “Партнерство Корея- Центральная Азия” важной площадкой для многостороннего взаимодействия. На протяжении последних лет Корея была надежным партнером для стабильного и устойчиво развивающейся экономики стран Центральной Азии. Мы благодарим корейскую сторону за поддержку интеграционных процессов, происходящих в настоящее время в Центральной Азии.

Важнейшей задачей для Узбекистана остается борьба с изменением климата, включая минимизацию последствий катастрофы на Аральском море.

Мы высоко ценим важность проекта, реализуемого Глобальным Институтом зеленого роста совместно с KOICA (Корейским агентством международного сотрудничества) по улучшению экосистемы в регионе Аральского моря. ///nCa, 27 июня 2023 г. (основано на публикациях The Korea Times)