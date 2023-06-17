Президент Туркменистана возглавил церемонию закладки фундамента второй очереди умного города Аркадаг – Открытие города состоится 29 июня

В пятницу, 16 июня, Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии закладки фундамента второй очереди города Аркадаг. На месте торжества он провел расширенное выездное заседание Кабинета Министров.

Открытие города Аркадаг состоится 29 июня в Дни празднования в стране Курбан Байрамы. Соответствующее постановление было подписано Президентом Туркменистана.

Также глава государства передал в дар автомобили государственным службам нового города.

В время церемонии Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил облёт столицы и города Аркадаг, с борта вертолёта ознакомился с проводимыми здесь комплексными работами.

Расширенное заседание Кабинета Министров

В конференц-зале Детского оздоровительно-реабилитационного центра имени Гурбангулы Бердымухамедова состоялось расширенное выездное заседание Кабинета Министров, в котором приняли участие также руководители военных и правоохранительных органов, министерств и отраслевых ведомств, общественных организаций, средств массовой информации, председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана, хякимы городов Аркадаг, Ашхабад и Ахалского велаята, депутаты Меджлиса и ректоры высших учебных заведений.

Открывая заседание, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что одним из ярких примеров достигаемых нашим могущественным государством успехов является город Аркадаг, строительство которого инициировано Национальным Лидером туркменского народа.

Старт реализации данного проекта был дан в 2019 году и благодаря постоянному вниманию и поддержке Аркадага сегодня этот первый в стране «умный» город приобрёл великолепный облик.

В рамках первой очереди застройки возведено 336 современных зданий, в числе которых – двух- и многоэтажные комфортабельные жилые дома, общественные, образовательные, медицинские и культурные объекты, спортивные сооружения и инженерные системы.

Все проведённые в новом городе высококачественные работы соответствуют мировым стандартам. В учебных заведениях внедрена цифровая система, а в жилых домах – система «умный» дом, подчеркнул глава государства.

Комплекс необходимых мер предпринят в целях обеспечения экологической чистоты нового города. В частности, для его гармоничного сосуществования с окружающей природой вдоль улиц и на прилегающей территории высажено множество деревьев и цветов, сформирована дорожно-транспортная инфраструктура, отвечающая требованиям экологии.

Город Аркадаг с современными объектами, запланированный к сдаче в эксплуатацию в ближайшее время, будет вписан золотыми буквами в нашу историю, – сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

По завершении заседания состоялась церемония закладки второй очереди строительства города Аркадаг.

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В продолжение заседания Президент Сердар Бердымухамедов подписал Постановления «О вопросах укрепления материальной базы хякимлика города Аркадаг» и «О вопросах развития города Аркадаг».

В частности, Президент Туркменистана подписал Постановление, предписав хякимлику города Аркадаг провести международные тендеры на:

– закупку специализированных коммунальных автомобилей и их запчастей, а также соответствующих средств;

– строительство и оснащение сейсмостанции, обеспечивающей точную регистрацию сейсмических колебаний.

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Президент Туркменистана подписал Постановление, предписав осуществить в городе Аркадаг строительство сервисных, а также производственных объектов по выпуску продовольственной, промышленной, фармацевтической и медицинской продукции в 2023–2026 годах.

Согласно документу соответствующим ведомствам поручено провести международный тендер на строительство объектов в производственной зоне по выпуску продовольственной, промышленной, фармацевтической и медицинской продукции.

Президент подарил государственным учреждениям новые автомобили

Затем Президент Сердар Бердымухамедов вручил ключи от служебных автомобилей следующим учреждениям:

Хякимлик города Аркадага

Детский оздоровительно-реабилитационный центр имени Гурбангулы Бердымухамедова

Международная академия коневодства имени Аба Аннаева

Научно-производственный центр коневодства

Государственный конный цирк имени Гёроглы

Управления здравоохранения

Управление Финансов

Управление полиции

Управление Министерства национальной безопасности

Прокуратура

Миграционная служба

Военный комиссариат

Управления гражданской службы и спасательных работ.

Учреждения агропромышленного комплекса города

Организации энергетического и строительного комплексов.

Подразделения сферы торговли.

Организации транспортно-коммуникационного комплекса

В городе будут курсировать специализированные электротакси и электробусы.

Следует отметить, что оснащение автомобилей «Скорой медицинской помощи» для Детского оздоровительно-реабилитационного центра имени Гурбангулы Бердымухамедова полностью соответствует высоким международным стандартам.

В частности Президентом Узбекистана Благотворительному были переданы автомобили «Скорой помощи» в дар фонду по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова в городе Аркадаг.

Электромобили получили службы дорожного надзора и общественного порядка.

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После мероприятия с участием Президента Сердара Бердымухамедова был дан праздничный садака.

Всем участникам нынешних мероприятий была подарена книга «Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова», в которой собраны сведения о деятельности Фонда. ///nCa, 17 июня 2023 г. (источник фото – TDH)

Наши предыдущие материалы о города Аркадаг:

Город Аркадаг – больше подробностей об умном городе

https://www.newscentralasia.net/2023/01/16/gorod-arkadag-bolshe-podrobnostey-ob-umnom-gorode/

Город Аркадаг в Туркменистане – глобальный прототип устойчивого города

https://www.newscentralasia.net/2023/03/29/gorod-arkadag-v-turkmenistane-globalnyy-prototip-ustoychivogo-goroda/

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