Город Аркадаг – больше подробностей об умном городе

На сайте генерального консульства Туркменистана в Казани (Татарстан, Россия) в сообщении о встрече генерального консула Гуйча Гараева с Ильсуром Метшиным, мэром Казани, приводится ряд подробностей о том, какие элементы «умного города» будут интегрированы в городскую инфраструктуру города Аркадаг – новой столицы Ахалской области:

https://kazan.tmconsulate.gov.tm/ru/news/108969

«Новый административный центр Ахалского велаята, должен стать образцом в отношении как городской культуры, так и экологии, чтобы сохранить природную красоту района строительства. Здесь, как и везде, уделяют внимание реализации концепции «умный» город, следует отметить, что концепция «умного» города базируется на интеграции передовых информационно-коммуникационных технологий, посредством которых создаётся единая экосистема, обеспечивающая управление городскими структурами и службами, повышение качества жизни населения. Данная концепция включает в себя целый ряд образующих элементов, которые ведут к систематическому совершенствованию социально-бытовых условий населения, обеспечению доступности современных цифровых услуг, а также при модернизации городской инфраструктуры и надлежащего контроля за функционированием и состоянием технического оборудования.

Одними из аспектов на который обращаем внимание говоря про экологию в городе Аркадаг Ахалского велаята является дорожная и коммунальная инфраструктуры.

При строительстве дорог используются оборудования и материалы, которые помогают соответствующим службам обеспечивать безопасность, экологичность и комфортность проживания.

Одним из направлений является система видеонаблюдения предназначенная для визуального контроля и автоматического анализа изображений с возможностью отработки сценариев (автоматическое распознавание лиц, государственных номеров, не штатных ситуаций и т.д.) по экстренной помощи.

Транспортные пробки – один из наиболее негативных факторов современного города, которые являются острой проблемой во всех населенных пунктах с интенсивным транспортным движением. Их отрицательное влияние распространяется на множество аспектов – таких как логистика, производительность труда, экология и многие другие.

Управление транспортной системой – совокупность различных мероприятий, направленных на эффективное функционирование данной системы посредством координации, организации, упорядочения элементов данной системы, как между собой, так и с внешней средой. Интеллектуальная транспортная система (ИТС) – система управления, реализующая инновационные разработки для управления автомобильными потоками. В результате использования таких систем, мы получаем так называемые «умные дороги».

Одним из составляющих ИТС является система «Умный светофор» данная система впервые внедряется на территории Туркменистана. Эта система позволит сократить водителям время на дорогу и избежание пробок. Система позволяет сократить количество выбрасываемых в атмосферу вредных веществ.

В городе Аркадаг Ахалского велаята при использовании общественного автомобильного транспорта планируется переход на электромобили и электробусы. Даже частичный переход на электротранспорт совместно с использованием системы «Умный светофор» положительно повлияет и улучшит экологическую обстановку в городе. Электротранспорт является автотранспортом будущего, который способствует минимизации вредных выбросов в окружающую среду.

Для определение своего направления движения лицами с нарушением функций зрения в городе Аркадаг Ахалского велаята на тротуарах устанавливаются тактильные наземные указатели (ТНУ), которые являются одним из необходимых средств для их социально-средовой адаптации. Общая протяженность устанавливаемых ТНУ на тротуарах дорог и в парковых зонах составляет около 130км. Ещё предусматривается установка вспомогательных технических средств (пешеходные светофоры), которые будут помогать людям при переходе через дороги. Применение на пешеходных светофорах звуковых сигналов и тактильных знаков значительно увеличивают способность лиц с нарушением функций зрения передвигаться самостоятельно и безопасно в городе.

Для активного отдыха жителей города предусматривается создание парка здоровья, в котором будут располагаться площадки для активного отдыха и проведения мероприятий, беговые и велодорожки, беседки для отдыха и настольных игр. В городе в парковых зонах будут так же велодорожки общей протяженностью более 14км.

При освещении дорог, для экономии электроэнергии используются светильники с диодными лампами.

Говоря о коммунальной инфраструктуре административного центра Ахалского велаята, можно выделить бережное отношение к водным ресурсам. По всем дорогам устанавливаются дождеприемники и строится общая собирающая сеть. Вода собирается на очистном сооружении, где очищается от нефтепродуктов и мусора, после чего поступает на отстойники.

В городской черте также предусмотрена дренажная система, для понижения уровня грунтовых вод, которая также собирается и поступает в отстойники.

В отстойниках вся собранная вода отстаивается и подготавливается для вторичного использования, а именно для полива зеленных насаждений строящегося города. Тем самым обеспечивая экономию водных ресурсов (забор воды из «Каракум-реки» уменьшается), нехватка которых является проблемой во всем мире.

Во многих зданиях города Аркадаг Ахалского велаята устанавливаются подъемные механизмы (лифты) различного назначения, общее количество которых превышает 1000 единиц.

Для обеспечения качественного и высокотехнологического обслуживания лифтов предусматривается создание диспетчерской централизованной системы мониторинга работы лифтов (сервер).

Технические данные с каждого лифта будут передаваться в серверную. По этим данным будут учитываться износ агрегатов и производиться своевременные профилактические и плановые ремонтные работы.

В лифтах предусматривается установка системы интерком, по которой пользователь может связаться с диспетчером и сообщить о проблемах или позвать на помощь. Также диспетчер сможет при необходимости поддержать с пассажиром разговор до приезда соответствующей службы. Безопасность и пресечение вандализма будут обеспечивать установленные камеры в кабине лифта и технических помещениях.

Использование в лифтах кнопок с азбукой Брайля и звукового сигнала является обязательным.

Для комфортного проживания населения, а также обеспечения минимального ущерба и безопасности в новых жилых домах города Аркадаг Ахалского велаята в каждой квартире устанавливается система общего контроля, с помощью которой каждый житель может контролировать состояние своей квартиры.

Данная система включает в себя установку:

Счетчиков с поддержкой Автоматической системы контроля и управления энергоресурсов (АСКУЭ);

Датчика утечки метана;

Датчика протечки воды;

Клапанов, перекрывающие газ и воду;

Контроллеров.

Программное обеспечение «Умный дом» позволит вести контроль за потреблением энергоресурсов и получать уведомление об аварии.

Счетчики электроэнергии, воды (холодной и горячей), газа подключены к Центральному контроллеру. Через программное приложение «Умный дом» житель квартиры может отслеживать, мониторить и вовремя производить оплату.

Показания со всех счетчиков будут доступны соответствующим службам.

Датчик утечки метана

Датчик утечки метана необходим для предотвращения взрывоопасной ситуации в квартире и отравления жителей газом. Сигнал с датчика поступает на Центральный контроллер, управляющий системой УМНЫЙ ДОМ. Далее сигнал идет на клапан, который в свою очередь моментально перекрывает подачу газа в квартиру, а также передает оповещение хозяину квартиры путем СМС сообщение.

Датчик протечки воды

Датчик протечки воды необходим для предотвращения утечки воды в квартире и исключает вероятность дополнительных затрат на ремонт квартир. Сигнал с датчика поступает на Центральный контроллер, управляющий системой УМНЫЙ ДОМ. Далее сигнал идет на клапан, который в свою очередь моментально перекрывает подачу воды в квартиру, а также передает оповещение хозяину квартиры путем СМС сообщение.///nCa, 15 января 2023 г.