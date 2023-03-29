Город Аркадаг в Туркменистане – глобальный прототип устойчивого города

nCa Report

“Это не просто город. Это больше, чем город”, – сказал Дерьягелди Оразов.

Он выступил во вторник, 28 марта 2023 года, на брифинге, проведенном вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым в министерстве иностранных дел в Ашхабаде.

Целью брифинга было ознакомление дипломатов и журналистов с основными чертами города Аркадаг – этой творческой феерией смелой архитектуры, сплавом прошлого, настоящего и будущего.

Недавно была завершена первая очередь города Аркадаг, стоимость которой составила почти 3 миллиарда долларов США и 7 миллиардов манатов (всего около 5 миллиардов долларов США). Он расположен недалеко от исторического города Гекдепе, примерно в часе езды к западу от Ашхабада. Идет подготовка к проведению грандиозной церемонии представления этого футуристического города миру.

Вице-премьер Мередов выступил со вступительным словом, в котором изложил административную и правовую структуру города Аркадаг. Он также внес свой вклад на протяжении всего брифинга, который проходил в форме беседы с представителями дипломатических миссий и международных организаций, базирующихся в Ашхабаде.

Дерья Оразов является председателем государственного комитета, ответственного за проектирование и планировку города Аркадаг и надзор за выполнением строительных работ десятками подрядчиков.

Оразов по профессии архитектор и имеет огромный опыт управления строительным сектором на государственном уровне.

Прежде чем резюмировать его выступление, мы хотели бы подвести итоги вступительной речи вице-премьер Мередова и его общения с послами и главами международных и региональных организаций.

Особое внимание Мередов уделил описанию правового статуса города Аркадаг. Он сослался на закон Туркменистана «О городе Аркадаг», обнародованный 23 марта 2023 года, и сообщил, что это город государственного значения.

Некоторые дипломаты обратились за разъяснениями, и Мередов сказал, что это город не имеет прецедента, поэтому невозможно предложить какое-либо сравнение.

Мередов также опроверг предположения о том, что город Аркадаг, возможно, в какой-то момент в будущем превратится в некую столицу Туркменистана. Столицей Туркменистана является Ашхабад, подчеркнул он.

Недавно принятый закон, на который ссылался Мередов, обеспечивает основу для управления и функционирования города Аркадаг.

Мередов сказал, что местоположение города Аркадаг выбрано не случайно – по его словам, это одно из мест, где началась история туркменского народа. Этот район являлся центром науки и культуры и вернет себе этот статус.

Он отметил, что главы 57 государственных структур были назначены в соответствии с государственными указами несколько дней назад, и большинство из них сравнительно молоды. Это люди, которые будут отвечать за юридическое и административное управление городом.

Мередов пригласил участников встречи высказать свое мнение и задать вопросы.

Посол России сказал, что город станет примером не только для других городов Туркменистана, но и для других городов мира. Мы хотим, чтобы наши города достигли такого уровня сложности, отметил он.

Он сообщил, что многие российские компании заинтересованы в участии во втором этапе строительства города Аркадаг. Посол предложил, чтобы делегация специалистов из Туркменистана посетила Россию для обсуждения возможностей сотрудничества.

Посол США спросил о времени в пути между городом Аркадаг и Ашхабадом. Он также спросил об удобствах для людей с ограниченными возможностями.

Оразов ответил, что транспортное сообщение между Аркадагом и Ашхабадом уже налажено, и в зависимости от потребностей может быть введено трансферное обслуживание.

Что касается возможностей сделать город доступным для людей с ограниченными возможностями, он отметил, что об этом позаботились при проектировании сооружений и дорог. Учтены потребности для людей с ограниченной подвижностью, в инвалидных колясках, а также для людей с ослабленным зрением.

С легким оттенком юмора он добавил, что город также обладает функциями и для тех, кто всегда прикован к своим смартфонам.

На вопрос, заданный несколькими послами относительно того, когда состоится инаугурация города Аркадаг, Оразов сообщил, что подготовка идет полным ходом и точная дата будет объявлена позже.

Посол ОБСЕ заявил, что город Аркадаг будет находиться в центре внимания всего мира, включая все пространство ОБСЕ. Он отметил, что необходимо будет подготовиться к тому вниманию, которое привлечет город.

Глава отделения ВОЗ в Туркменистане и в настоящее время исполняющий обязанности постоянного координатора системы ООН указал на перспективы совместной реализации ряда проектов с городом Аркадаг. Он предположил, что его можно было бы сразу же объявить городом, свободным от табака.

Посол Румынии спросил о планах объявления каких-либо городов городами-побратимами Аркадага. Вице-премьер Мередов отметил, что Туркменистан ищет дружбы и всегда открыты для предложений.

Посол ЕС заявил, что в городе Аркадаг можно было бы создать парк, представляющий флору всей территории Туркменистана.

Представитель Японии подчеркнул наличие широких возможностей для сотрудничества с международными компаниями.

По словам Дерья Оразова, председателя государственного комитета, ответственного за проектирование, планировку и строительство города Аркадаг, все строительные работы на первом этапе были выполнены местными компаниями.

В гармонии с природой не может быть компромисса, добавил он.

Дождевая и паводковая вода будут использоваться для орошения и поливных потребностей города. Автобусы и такси в основном будут работать на аккумуляторах или гибридах, рассказал Оразов.

По словам Оразова, молодым людям была предоставлена возможность участвовать в проектировании и планировке города. Тендеры на программное обеспечение для города выиграли образовательные и исследовательские учреждения, и их студенты написали большую часть программного обеспечения, используемого на различных объектах города Аркадаг.

На втором этапе будут рассмотрены возможности сотрудничества с иностранными компаниями.

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Строительство чудесного города Аркадаг, безусловно, является великим достижением, но зачем уделять проекту такое пристальное внимание. — Этим вопросом задаются многие.

Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны начать с упоминания о том, что идея города Аркадаг возникла не из воздуха. Это последовательный процесс.

Туркменистан уже поэкспериментировал в небольших масштабах и только для ограниченного числа инноваций при проектировании и строительстве некоторых сооружений жилого массива «Мир-7», поселков Киши и Бекерве на окраине Ашхабада и в районе Аннау.

Целью всегда служило стремление построить устойчивый город.

Как отметили Мередов и Оразов во время брифинга, существует непрерывный, безостановочный процесс изучения и применения извлеченных уроков.

Извлечение опыта не может быть ограничено каким-то местом или небольшой группой людей. Вот почему Туркменистан пытается превратить проект города Аркадаг в глобальное совместное мероприятие по поиску путей строительства устойчивого города.

По тем же причинам нет планов немедленно заполнять город жителями до полной его вместимости. Это будет постепенный процесс усвоения и применения этих уроков.

На самом деле, население здесь – это Икс-фактор.

Мы построили город, оснащенный по последнему слову техники во всех областях, но как люди будут ими пользоваться? Быстро ли они приспособятся к новым способам выполнения многих задач? Наберутся ли они автоматически сообразительности, чтобы использовать первоклассные устройства и услуги? Будут ли они поступать ответственно без внешнего наблюдения?

Затем возникает вопрос об интеграции и совместимости вещей друг с другом. Может ли небольшой магазин автоматизировать некоторые из своих розничных функций, включая безналичную оплату и доставку без участия человека? Сможет ли почтовое отделение бесперебойно функционировать со своими высокотехнологичными филиалами по всей стране? Сколько времени потребуется бригадам технического обслуживания и ремонта, чтобы твердо справляться со своими обязанностями?

Нам так многому предстоит научиться.

Главная задача заключается в том, чтобы научиться создавать устойчивый город. Официальное открытие города Аркадаг станет только началом этого путешествия.

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Закон Туркменистана о городе Аркадаг

Настоящий Закон определяет правовой статус города Аркадаг, а также юридические, организационные и другие основы деятельности органов государственной власти в связи с осуществлением функций города Аркадаг.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовой статус города Аркадаг

Правовой статус города Аркадаг устанавливается в соответствии с его особой значимостью, как административно-территориальной единицы, демонстрирующей успехи Независимого и Нейтрального Туркменистана, а также долгосрочные перспективы развития страны на основе многовекового исторического опыта туркменского народа и современных тенденций в международной практике государственного строительства.

Для города Аркадаг устанавливается особый правовой статус – город государственного значения.

Правовой статус города Аркадаг основывается на Конституции Туркменистана и определяется настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.

Статья 2. Территория города Аркадаг

Территория города Аркадаг составляет неотъемлемую часть территории Туркменистана.

Территориальное деление города Аркадаг осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана.

Территориальными единицами города Аркадаг являются этрапы, которые образуются с учётом их исторических, географических и градостроительных особенностей, численности населения, социально-экономических и других характеристик.

Образование, преобразование и упразднение этрапов в городе Аркадаг, присвоение им наименований, установление и изменение их границ осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 3. Население города Аркадаг

Население города Аркадаг составляют граждане Туркменистана, имеющие место жительство в городе Аркадаг, независимо от сроков проживания, места рождения и нацио­нальности, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории города Аркадаг.

Статья 4. Собственность города Аркадаг

В собственности города Аркадаг находятся средства городского бюджета, имущество городских предприятий и учреждений, а также иные объекты, не находящиеся в соответствии с законом в собственности других юридических или физических лиц.

В соответствии с законодательством Туркменистана в собственности города Аркадаг может находиться имущество, расположенное за пределами территории города Аркадаг.

От имени города Аркадаг полномочия собственника осуществляют органы государственной власти города Аркадаг в рамках их компетенции, установленной нормативными правовыми актами, определяющими статус этих органов.

ГЛАВА II. ОРГАНЫ государственной власти

Статья 5. Местные представительные органы государственной власти города Аркадаг

В соответствии с Конституцией и законами Туркменистана в городе Аркадаг и его этрапах местными представительными органами государственной власти являются халк маслахаты города Аркадаг и халк маслахаты его этрапов.

Порядок выборов членов халк маслахаты города Аркадаг и его этрапов устанавливается законами Туркменистана.

Статья 6. Исполнительная власть города Аркадаг

Исполнительная власть на территории города Аркадаг осуществляется хякимом города и хякимами этрапов.

Хяким города Аркадаг назначается Президентом Туркменистана.

Хяким города Аркадаг подотчётен Президенту Туркменистана.

Хякимы этрапов города Аркадаг назначаются Президентом Туркменистана по представлению хякима города Аркадаг.

Хякимы этрапов города Аркадаг подотчётны хякиму города Аркадаг.

Статья 7. Полномочия хякима города Аркадаг

Хяким города:

1) руководит и контролирует деятельность хякимов этрапов, относящихся к его территории, по выполнению возложенных на них задач и осуществлению ими своих функций, обобщает опыт работы, принимает меры по совершенствованию стиля и методов их деятельности;

2) разрабатывает и вносит на рассмотрение Кабинета Министров Туркменистана проекты программ социально-экономического развития соответствующей территории, принимает участие в их обсуждении, организует их исполнение;

3) разрабатывает проект бюджета города и отчёт об исполнении бюджета и вносит их на рассмотрение Кабинета Министров Туркменистана для утверждения;

4) совместно с министерствами, другими центральными органами исполнительной власти принимает участие в рассмотрении вопросов о размещении, строительстве, реконструкции и специализации промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов производственной и социальной инфраструктуры на соответствующей территории;

5) принимает меры по рациональному использованию и охране земель, недр, вод, лесов, атмосферного воздуха, растительного и животного мира, других природных ресурсов на соответствующей территории и осуществляет контроль в данной сфере в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

6) управляет объектами, расположенными на соответствующей территории, находящимися в ведении города;

7) обеспечивает реализацию мер по социальной защите населения, улучшению жилищных и бытовых условий жизни лиц с инвалидностью, многодетных, малообес­печенных семей, материального обеспечения дошкольных и общеобразовательных учреждений, интернатов, оздоровительных, реабилитационных и санаторно-курортных учреждений на соответствующей территории;

8) совместно с министерствами и другими центральными органами исполнительной власти осуществляет управление учреждениями образования, здравоохранения, культуры и спорта, социального обеспечения и принимает меры по улучшению их материально-технической базы;

9) организует и контролирует проведение на соответствующей территории санитарно-эпидемиологических, карантинных и гигиенических мероприятий; информирует население об экологической обстановке; в случаях стихийных бедствий, эпидемий, эпизоотий и аварий принимает необходимые меры по ликвидации их последствий и обеспечению безопасности населения; приостанавливает деятельность предприятий, учреждений и организаций, представляющую угрозу для окружающей среды и приводящую к нарушению законодательства Туркменистана о природопользовании;

10) обеспечивает соблюдение установленного законодательством Туркменистана порядка эксплуатации жилищного фонда, устойчивое функционирование объектов коммунального и дорожного хозяйства, предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, электрических, газовых, водных и других сетей и сооружений, средств связи и транспорта, принимает меры по обеспечению населения природным газом, водой и электроэнергией;

11) организует и контролирует в пределах своих полномочий исполнение законодательства в военной сфере, руководит гражданской обороной на соответствующей территории;

12) принимает меры по обеспечению взаимодействия и согласованной работы государственных органов, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности в деле охраны прав и законных интересов граждан, укрепления общественного порядка и законности на соответствующей территории;

13) регулярно заслушивает отчёты соответствующих руководителей о мерах по профилактике правонарушений, устранению причин и условий, способствующих их совершению. Организует совместно с правоохранительными и другими органами работу по анализу состояния профилактики правонарушений и принимает меры по предупреждению преступности на соответствующей территории;

14) организует и контролирует деятельность хякимлика, назначает на должность и освобождает от должности специалистов и других работников хякимлика, организует их профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации;

15) решает иные вопросы в пределах полномочий, установленных законодательством Туркменистана.

Статья 8. Порядок образования в городе Аркадаг местных отраслевых управлений, служб, органов и организаций исполнительной власти

Местные отраслевые управления, службы, органы и организации исполнительной влас­ти в городе Аркадаг образуются в прямом подчинении у соответствующих министерств и отраслевых административных органов по согласованию с Кабинетом Министров Туркменистана и хякимом города Аркадаг в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 9. Порядок назначения руководителей местных отраслевых органов исполнительной власти в городе Аркадаг

В соответствии с особым статусом города Аркадаг, как города государственного значения, назначение на должность и освобождение от должности руководителей местных отраслевых органов исполнительной власти в городе Аркадаг осуществляется руководителем центрального отраслевого органа исполнительной власти Туркменистана (министерства, ведомства) по согласованию с Кабинетом Министров Туркменистана и хякимом города Аркадаг.

ГЛАВА III. Судебная власть и правоохранительные органы

Статья 10. Судебная власть

Правосудие в городе Аркадаг осуществляется только судом.

Судебная система города Аркадаг является составной частью судебной системы Туркменистана и включает в себя суд города Аркадаг, этрапские суды города Аркадаг.

Статья 11. Правоохранительные органы

Защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан Туркменистана, иностранных граждан, лиц без гражданства, противодействие совершению преступлений, охрана общественного порядка, собственности, соблюдение законности, обеспечение национальной безопасности в городе Аркадаг осуществляется органами внутренних дел, прокуратуры, национальной безопасности и иными правоохранительными органами, организация и порядок деятельности которых определяются законодательством Туркменистана.

ГЛАВА IV. Заключительные положения

Статья 12. Финансовое и материально-техническое обеспечение города Аркадаг

Финансовое и материально-техническое обеспечение города Аркадаг осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 13. Введение в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 23 марта 2023 года.

Перевод с государственного языка Туркменистана.

/// nCa, 29 марта 2023 г.