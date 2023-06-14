Туркменистан твёрдо придерживается позиции нейтралитета и продолжает применять потенциал нейтральной политики – Посол Реджепов



Туркменистан, придерживаясь твёрдой позиции нейтралитета, продолжает всецело применять потенциал нейтральной политики для поддержки политико-дипломатических усилий по разрешению спорных вопросов и конфликтных ситуаций в мировой политике, подчеркнул Посол Туркменистана в Казахстане Батыр Реджепов.

Об этом было заявлено в ходе участия туркменской делегации в Диалоге высокого уровня по вопросам политики и безопасности ЕС – Центральная Азия, который прошел в Астане 13 июня.

В ходе встречи стороны высказали позиции своих стран по актуальным вопросам региональной и глобальной стабильности, в частности состоялся обмен мнениями по общим вызовам безопасности, включая ситуацию в Афганистане, которые требуют обеспечения безопасности путем эффективного сочетания усилий государств на национальном, региональном и международном уровнях.

В рамках регионального взаимодействия по Афганистану, Посол Реджепов обратил внимание на усилия Туркменистана, направленные на реализацию энергетических, транспортных и индустриальных коридоров, а также на регулярной основе организовывает гуманитарные конвои афганскому народу.

Особо было подчёркнуто, что сотрудничество между странами Центральной Азии и Европейским Союзом имеет большие перспективы и была выражена готовность туркменской стороны к дальнейшему расширению сотрудничества, как в формате «ЕС – Туркменистан», так и в формате межрегионального сотрудничества.

В ходе Диалога стороны также обсудили ряд вопросов, связанные с подготовкой к Министерской встрече «Европейский Союз – Центральная Азия», запланированной на осень текущего года. ///nCa, 14 июня 2023 г.

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